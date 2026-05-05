Военный обжаловал приостановку выплаты денежного довольствия — отсутствие на службе стало решающим в деле

14:11, 5 мая 2026
Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнослужащего к воинской части о признании противоправными действий по начислению и выплате денежного довольствия и обязательства осуществить его перерасчет.
Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел в письменном производстве административное дело № 160/19852/25 по иску к воинской части о признании действий противоправными и обязании совершить определённые действия. Предметом спора стало начисление и выплата денежного обеспечения военнослужащему, в частности правомерность приостановления его выплаты на отдельный период.

Обстоятельства дела

Иск поступил в суд 08.07.2025. Истец просил признать противоправными действия воинской части по начислению и выплате денежного обеспечения в уменьшенном размере, что было связано с приостановлением выплаты на отдельный период, а также обязать ответчика осуществить начисление и выплату денежного обеспечения по последней занимаемой должности за период с 20.05.2024 по 29.06.2024.

Обосновывая исковые требования, истец указал, что за период прохождения службы получил денежное обеспечение в размере 13 079,37 грн, что, по его мнению, значительно меньше установленного законодательством уровня выплат военнослужащим.

Определением суда от 10.07.2025 открыто производство по делу №160/18976/25 и определено его рассмотрение в порядке упрощённого искового производства без уведомления участников дела. 14.07.2025 ответчик подал отзыв, в котором возражал против удовлетворения иска.

Ответчик сослался на положения Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим, утверждённого приказом Министерства обороны Украины №260, согласно которому денежное обеспечение не выплачивается за время отсутствия на службе без уважительных причин одни сутки и более, а военнослужащим, самовольно оставившим воинские части или места службы, выплата денежного обеспечения приостанавливается со дня такого оставления и возобновляется со дня возвращения.

По данным ответчика, истец во время прохождения службы самовольно оставил воинскую часть, что было оформлено соответствующими приказами командира, в связи с чем выплата денежного обеспечения была приостановлена на соответствующий период и возобновлена после его возвращения.

Судом установлено, что истец проходил службу в воинской части с 20.05.2024 по 29.06.2024. Согласно приказам командира воинской части, в период с 22.06.2024 по 24.06.2024 истец считался самовольно оставившим место службы, после чего вернулся, а выплата денежного обеспечения была соответственно приостановлена и возобновлена.

Что решил суд

Оценивая спорные правоотношения, суд исходил из того, что в соответствии со статьёй 2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» военная служба является государственной службой особого характера. В то же время статьёй 24 указанного Закона предусмотрена возможность приостановления военной службы в случае самовольного оставления воинской части или места службы.

Суд отметил, что в случае самовольного оставления военнослужащим места службы выплата денежного обеспечения приостанавливается со дня такого оставления и возобновляется со дня возвращения, что прямо предусмотрено Порядком №260. Приостановление и возобновление выплат осуществляется на основании соответствующего приказа командира воинской части.

С учётом установленных обстоятельств суд пришёл к выводу, что выплата денежного обеспечения в меньшем размере была непосредственно связана с приостановлением выплаты на период, когда истец считался самовольно оставившим место службы, а именно с 22.06.2024 по 24.06.2024.

При этом доказательства обжалования или отмены соответствующего приказа командира в материалах дела отсутствуют.

Суд также обратил внимание на применение принципа верховенства права с учётом практики Европейского суда по правам человека, в частности относительно необходимости контроля за реализацией дискреционных полномочий органов власти. В то же время суд отметил, что вопрос определения конкретного размера денежного обеспечения относится к дискреционным полномочиям ответчика, в связи с чем суд не исследовал вопрос определения размера уменьшения денежного обеспечения в связи с самовольным оставлением военной службы.

Относительно доводов о пропуске срока обращения в суд суд учёл положения трудового законодательства и правовую позицию Конституционного Суда Украины, изложенную в Решении №1-р/2025, которым признано неконституционным ограничение срока обращения в суд по делам о взыскании причитающихся работнику выплат. В связи с этим оснований для применения сроков обращения в суд в данном случае не установлено.

Иные доводы сторон суд признал не имеющими решающего значения для разрешения спора по существу.

Оценив доказательства в совокупности и руководствуясь положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

В удовлетворении иска отказано. Решение вступает в законную силу в соответствии со статьёй 255 Кодекса административного судопроизводства Украины и может быть обжаловано в установленные законом сроки.

