ТЦК решил, что за матерью может ухаживать брат, и мобилизовал мужчину с отсрочкой: вмешался суд

Суд подчеркнул: сам факт существования другого ребенка в семье не означает автоматической утраты права на отсрочку от мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий окружной административный суд отменил приказ о мобилизации мужчины, которому территориальный центр комплектования аннулировал ранее предоставленную отсрочку из-за ухода за матерью. Суд пришел к выводу, что ТЦК не только не подтвердил утрату права на отсрочку надлежащими доказательствами, но и нарушил саму процедуру ее отмены.

В центре спора оказался вопрос, может ли ТЦК отменить уже оформленную отсрочку лишь на основании предположения о существовании другого родственника, который теоретически способен осуществлять уход. Суд фактически ответил отрицательно: для этого необходимы надлежащим образом установленные обстоятельства, решение комиссии и соблюдение процедуры, предусмотренной правительственным Порядком №560. При этом суд отдельно подчеркнул, что даже признание призыва противоправным не означает автоматического увольнения со службы после зачисления лица в воинскую часть.

Обстоятельства дела №560/18083/25

Истец получил отсрочку от призыва до 4 ноября 2025 года на основании пункта 9 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — как лицо, осуществляющее постоянный уход за матерью, нуждающейся в таком уходе согласно заключению ЛКК.

Однако уже 8 октября 2025 года, после прибытия в ТЦК для уточнения учетных данных, ему сообщили об отмене отсрочки. Основаниями назвали якобы ненадлежащим образом оформленное медицинское заключение, предоставление недостоверных данных, а также наличие брата, который, по мнению ТЦК, мог осуществлять уход за матерью.

В тот же день мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, а уже на следующий день приказом ТЦК его мобилизовали и направили в воинскую часть.

Истец утверждал, что отсрочку отменили незаконно и досрочно, а мобилизацию провели вопреки требованиям закона.

Что установил суд

Суд проанализировал процедуру отмены отсрочки, предусмотренную постановлением Кабинета Министров №560, и пришел к выводу, что ТЦК нарушил ее в нескольких аспектах.

В частности, уведомление об отмене отсрочки было оформлено не по той форме, которую прямо предусматривает Порядок №560. Фактически ТЦК использовал форму уведомления об отказе в предоставлении отсрочки, хотя законодательство содержит отдельную форму именно для отмены уже предоставленной отсрочки.

Кроме того, суд установил, что решение об отмене отсрочки приняли не на основании протокола комиссии при ТЦК, как того требует Порядок №560, а фактически единолично председателем комиссии. Протокол комиссии в материалах дела отсутствует.

Суд также пришел к выводу, что ответчики не предоставили надлежащих и допустимых доказательств утраты истцом права на отсрочку.

Единственным аргументом ТЦК относительно наличия брата была выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния, где указывалось, что истец является вторым рожденным ребенком у матери. Суд подчеркнул: такой документ не подтверждает ни существования брата, ни его трудоспособности, ни возможности осуществлять постоянный уход. Также документ не содержит сведений о состоянии здоровья, месте пребывания или иных обстоятельствах, которые имели бы значение для оценки права на отсрочку.

По убеждению суда, сам по себе факт того, что истец является вторым рожденным ребенком, не подтверждает утрату права на отсрочку и не может быть самостоятельным основанием для ее отмены.

Отдельно суд обратил внимание, что в деле отсутствуют доказательства надлежащего уведомления истца об отмене отсрочки. Ответчики не предоставили подтверждения почтового отправления, электронного уведомления или личного вручения документа. Суд отметил, что это фактически сделало невозможным своевременное обжалование решения об отмене отсрочки.

Кроме того, содержание уведомления об отмене отсрочки не содержало ссылок на официальные источники информации или надлежащим образом установленные факты, которые подтверждали бы утрату истцом права на отсрочку.

Выводы суда

Суд признал противоправным и отменил уведомление об отмене отсрочки, а также приказ о призыве истца на военную службу и направлении в воинскую часть.

При этом в удовлетворении требования об увольнении с военной службы суд отказал.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда по делу №160/2592/23, согласно которой после призыва и зачисления лица в списки воинской части возникают правоотношения прохождения военной службы, регулируемые специальным законодательством.

Суд фактически подтвердил, что отмена уже предоставленной отсрочки требует отдельной процедуры, надлежащего решения комиссии и доказательств утраты права на отсрочку. Формальные предположения или неподтвержденные данные не могут быть достаточным основанием для мобилизации лица, которое уже получило отсрочку в установленном законом порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.