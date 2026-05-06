Когда электронный кредитный договор может быть признан недействительным из-за мошеннических действий: вывод КГС ВС

Верховный Суд рассмотрел дело о признании недействительным электронного кредитного договора, заключенного через мобильное приложение банка после получения мошенниками удаленного доступа к телефону заемщика под предлогом помощи при продаже товара на сайте «OLX».

Кредитный договор, подписанный с помощью одноразового пароля-идентификатора, по своим правовым последствиям приравнивается к договору, заключенному в письменной форме, при условии достижения сторонами согласия по всем существенным условиям. Само по себе утверждение заемщика о заключении договора вследствие мошеннических действий без доказательств нарушения процедур идентификации со стороны банка не является основанием для признания договора недействительным.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 705/1938/25.

Обстоятельства дела и позиция судов

В рассматриваемом деле истец обратился в суд с требованием признать недействительным кредитный договор, заключенный с банком. Свои требования он мотивировал тем, что стал жертвой мошенников во время продажи товара на сайте «OLX». Лица, представившиеся технической поддержкой сайта, под предлогом решения проблем с оплатой получили удаленный доступ к телефону истца. После этого телефон заблокировался, а позже выяснилось, что от его имени через мобильное приложение был заключен кредитный договор.

Суды удовлетворили иск, ссылаясь на то, что банк не мог однозначно идентифицировать личность заемщика, поскольку услуги связи по его номеру телефона предоставлялись обезличенно. Суды считали, что кредитор должен был дополнительно убедиться в реальности намерений клиента, учитывая массовость случаев телефонного мошенничества.

Правовые выводы КГС ВС

КГС ВС не согласился с судами предыдущих инстанций и сделал следующие правовые выводы.

Согласно ст. 204 ГК Украины сделка является правомерной, если ее недействительность прямо не установлена законом либо если она не признана судом недействительной.

В ст. 3 Закона Украины «Об электронной коммерции» указано, что электронный договор — это соглашение двух или более сторон, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей и оформленное в электронной форме.

Согласно Закону Украины «Об электронной коммерции» электронный договор, подписанный одноразовым идентификатором, по правовым последствиям приравнивается к договору, заключенному в письменной форме.

Электронная подпись одноразовым идентификатором — это алфавитно-цифровая последовательность (SMS-код или пароль), которая направляется лицу и добавляется им к электронным данным для подтверждения согласия с условиями договора.

В данном деле суды установили, что оспариваемый договор был подписан в мобильном приложении банка путем ввода одноразового пароля. Эта операция стала возможной исключительно вследствие того, что истец добровольно предоставил третьим лицам удаленный доступ к своему смартфону с финансовым номером.

КГС ВС подчеркнул, что без входа в личный кабинет и ввода идентификатора кредитный договор не был бы заключен.

Также КГС ВС отметил, что судебная практика по данной категории дел является неизменной: если процедура подписания электронного договора одноразовым идентификатором соблюдена, такая сделка является действительной. Поскольку стороны достигли согласия по всем существенным условиям договора, а риски, связанные с передачей доступа к собственным устройствам третьим лицам, возлагаются на владельца таких устройств, оснований для признания договора недействительным нет.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы банка КГС ВС отменил судебные решения судов предыдущих инстанций и принял новое судебное решение — об отказе в удовлетворении иска.

