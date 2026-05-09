Одесситка хотела взыскать 52 тысячи за затопленную квартиру, но суд обнаружил нюанс с правом собственности

23:00, 9 мая 2026
Приморский районный суд города Одессы после пересмотра заочного решения по делу о возмещении имущественного и морального ущерба из-за затопления квартиры отказал в удовлетворении иска.
Приморский районный суд города Одессы рассмотрел гражданское дело № 522/11492/24 по иску о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного залитием квартиры. В рамках производства суд исследовал вопрос надлежащего ответчика и наличия оснований для его гражданско-правовой ответственности.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с требованием о взыскании имущественного ущерба, расходов на проведение экспертизы и морального вреда в связи с систематическим залитием квартиры, право собственности на которую она приобрела на основании договора дарения от 23 мая 2018 года. Квартира является коммунальной и состоит из самостоятельных и общих помещений.

В иске указывалось, что квартира длительное время находится в антисанитарном состоянии из-за постоянных затоплений из квартиры этажом выше. Истец также отмечала, что в этой квартире установлена душевая кабина, которая, по ее мнению, не соответствовала техническим нормам.

20 января 2024 года истец обнаружила очередное залитие, в результате которого на стенах и потолке появились мокрые пятна, повреждения штукатурки и трещины.

25 января 2024 года комиссией КП было проведено обследование квартиры. В акте обследования указано, что причиной залития стали последствия аварии системы централизованного отопления — повреждение подвода к радиатору в квартире, расположенной этажом выше.

Согласно заключению экспертного исследования, стоимость ремонтно-восстановительных работ составила 29 168,94 грн, кроме того, истец понесла расходы на проведение экспертизы в размере 3 634,94 грн. Также она просила взыскать 20 000 грн морального вреда.

20 марта 2025 года суд вынес заочное решение, которым частично удовлетворил иск и взыскал с ответчицы 29 168,94 грн имущественного ущерба, 3 634,94 грн расходов на экспертизу и 2 000 грн морального вреда.

В дальнейшем ответчица подала заявление о пересмотре заочного решения, ссылаясь на то, что на момент залития квартиры уже не являлась собственницей доли в квартире, из которой произошло затопление. Определением суда заявление о пересмотре заочного решения было удовлетворено, заочное решение — отменено, а дело назначено к новому рассмотрению в порядке упрощенного искового производства.

Во время нового рассмотрения к материалам дела были приобщены дополнительные доказательства, в частности информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и документы, касающиеся права собственности на квартиру.

Позиция суда

Суд отметил, что в соответствии со статьей 81 ГПК Украины каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд установил факт залития квартиры 20 января 2024 года, что подтверждалось актом обследования КП. Также суд привел положения статей 22, 386 и 1166 ГК Украины, согласно которым лицо имеет право на возмещение имущественного и морального вреда, а в деликтных обязательствах действует презумпция вины причинителя вреда.

Вместе с тем в ходе рассмотрения дела суд исследовал договор дарения от 6 июля 2016 года, согласно которому ответчица еще в 2016 году передала в собственность другому лицу 24/100 доли квартиры, из которой, по утверждению истца, произошло залитие. Эти обстоятельства подтверждались информацией из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, согласно которой право собственности ответчицы было прекращено 6 июля 2016 года.

Суд обратил внимание, что ответчиком по делу должно быть лицо, которое, по мнению истца, нарушило его права или интересы. В то же время ненадлежащим ответчиком является лицо, которое не должно отвечать по предъявленным требованиям при наличии другого лица, на которое возлагается соответствующая обязанность.

Суд сослался на правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда и практику Верховного Суда относительно надлежащего ответчика, в частности по делам № 523/9076/16-ц, № 308/3162/15-ц, № 127/93/17-ц и другим.

Отдельно суд отметил, что в соответствии с положениями ГПК Украины о замене ненадлежащего ответчика именно истец имеет право заявить ходатайство о замене ответчика либо о привлечении соответчика.

Учитывая установленные обстоятельства, суд пришел к выводу, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, поскольку на момент залития квартиры ответчица уже не являлась собственницей спорной доли недвижимого имущества.

В результате суд отказал в удовлетворении иска о возмещении ущерба, причиненного залитием квартиры.

