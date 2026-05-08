  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Законен ли отказ в отсрочке для ухода за матерью из-за сестры, которая живет в Германии: выводы суда

11:48, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ТЦК должен учитывать не только формальное наличие родственников, но и их реальную возможность помогать человеку с инвалидностью.
Законен ли отказ в отсрочке для ухода за матерью из-за сестры, которая живет в Германии: выводы суда
Фото: Pexels
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело мужчины, которому ТЦК отказал в отсрочке от мобилизации из-за того, что у его матери с инвалидностью II группы есть еще дочь, которая формально также обязана ее содержать. При этом сестра истца уже длительное время проживает в Германии, воспитывает двоих детей и фактически не может обеспечивать помощь матери в Украине.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В решении подробно объясняется, что сам по себе факт наличия других родственников еще не означает автоматического отказа в отсрочке. Суд обратил внимание, что закон различает обязанность содержать родителей и фактическую возможность помогать им. В этом деле суд пришел к выводу, что именно истец является лицом, которое реально может обеспечивать помощь матери как человеку с инвалидностью. При этом суд не обязал ТЦК сразу предоставить отсрочку, а постановил повторно рассмотреть заявление с учетом правовой оценки суда.

Обстоятельства дела №440/2099/26

Истец обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Он указал, что его мать имеет инвалидность II группы, а потому он имеет право на отсрочку как лицо, имеющее одного из родителей с инвалидностью.

Комиссия при ТЦК отказала в предоставлении отсрочки. Аргументом стало то, что у матери есть еще дочь — сестра истца, которая не является военнообязанной, а следовательно, по мнению комиссии, также обязана содержать мать. Отказ был оформлен протоколом комиссии от 26 ноября 2025 года.

В суде мужчина пояснил, что сестра постоянно проживает в Германии, имеет вид на жительство и воспитывает двоих детей. Также к материалам дела добавили заявление матери, в котором она указала именно сына как лицо, которое выбирает для своего содержания.

Что учел суд

Суд проанализировал положения статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядка №560 относительно оформления отсрочки. Суд указал, что право на отсрочку имеют военнообязанные, имеющие одного из родителей с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать.

В решении суд отдельно подчеркнул, что понятия «содержание» и «постоянный уход» не являются тождественными. Суд указал, что содержание предусматривает предоставление материальной помощи, тогда как постоянный уход требует постоянного присутствия и помощи лицу с инвалидностью. При этом суд подчеркнул, что спор в этом деле касался именно отсрочки по пункту 13 части 1 статьи 23 Закона, а не отсрочки в связи с осуществлением постоянного ухода, предусмотренной пунктом 9 этой же статьи.

Также суд учел, что сестра истца проживает за границей и не имеет фактической возможности обеспечивать помощь матери в Украине. По выводу суда, именно истец является лицом, которое фактически может осуществлять помощь матери как лицу с инвалидностью II группы.

Что решил суд

Полтавский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки. Также суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление мужчины о предоставлении отсрочки с учетом правовой оценки, изложенной в решении суда. Кроме того, с ТЦК в пользу истца взыскали 1331,20 грн судебного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Германия решение суда судебная практика ТЦК мобилизация отсрочка ВВК военнообязанный воинский учет инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Суд в Киеве подтвердил законность штрафа 4,8 млн грн для спортивного медиа за рекламу нелегальных букмекеров

Суд подтвердил законность штрафа «ПлейСити» в размере 4,8 млн грн за публикацию материалов о букмекерских сервисах, признав онлайн-мониторинг рекламы отдельной формой контроля.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]