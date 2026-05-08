Законен ли отказ в отсрочке для ухода за матерью из-за сестры, которая живет в Германии: выводы суда

Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело мужчины, которому ТЦК отказал в отсрочке от мобилизации из-за того, что у его матери с инвалидностью II группы есть еще дочь, которая формально также обязана ее содержать. При этом сестра истца уже длительное время проживает в Германии, воспитывает двоих детей и фактически не может обеспечивать помощь матери в Украине.

В решении подробно объясняется, что сам по себе факт наличия других родственников еще не означает автоматического отказа в отсрочке. Суд обратил внимание, что закон различает обязанность содержать родителей и фактическую возможность помогать им. В этом деле суд пришел к выводу, что именно истец является лицом, которое реально может обеспечивать помощь матери как человеку с инвалидностью. При этом суд не обязал ТЦК сразу предоставить отсрочку, а постановил повторно рассмотреть заявление с учетом правовой оценки суда.

Обстоятельства дела №440/2099/26

Истец обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Он указал, что его мать имеет инвалидность II группы, а потому он имеет право на отсрочку как лицо, имеющее одного из родителей с инвалидностью.

Комиссия при ТЦК отказала в предоставлении отсрочки. Аргументом стало то, что у матери есть еще дочь — сестра истца, которая не является военнообязанной, а следовательно, по мнению комиссии, также обязана содержать мать. Отказ был оформлен протоколом комиссии от 26 ноября 2025 года.

В суде мужчина пояснил, что сестра постоянно проживает в Германии, имеет вид на жительство и воспитывает двоих детей. Также к материалам дела добавили заявление матери, в котором она указала именно сына как лицо, которое выбирает для своего содержания.

Что учел суд

Суд проанализировал положения статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядка №560 относительно оформления отсрочки. Суд указал, что право на отсрочку имеют военнообязанные, имеющие одного из родителей с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать.

В решении суд отдельно подчеркнул, что понятия «содержание» и «постоянный уход» не являются тождественными. Суд указал, что содержание предусматривает предоставление материальной помощи, тогда как постоянный уход требует постоянного присутствия и помощи лицу с инвалидностью. При этом суд подчеркнул, что спор в этом деле касался именно отсрочки по пункту 13 части 1 статьи 23 Закона, а не отсрочки в связи с осуществлением постоянного ухода, предусмотренной пунктом 9 этой же статьи.

Также суд учел, что сестра истца проживает за границей и не имеет фактической возможности обеспечивать помощь матери в Украине. По выводу суда, именно истец является лицом, которое фактически может осуществлять помощь матери как лицу с инвалидностью II группы.

Что решил суд

Полтавский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки. Также суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление мужчины о предоставлении отсрочки с учетом правовой оценки, изложенной в решении суда. Кроме того, с ТЦК в пользу истца взыскали 1331,20 грн судебного сбора.