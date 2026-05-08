Влияет ли содержание детей с инвалидностью на увеличение доли при разделе имущества – ВС разъяснил ключевые принципы

Верховный Суд подтвердил равенство долей супругов при разделе имущества и отменил отступление от этого принципа из-за недостаточности доказательств уклонения от содержания детей.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу и без изменений постановление Днепровского апелляционного суда от 14 мая 2025 года по делу о разделе совместного имущества супругов.

Обстоятельства дела № 215/5316/20

Стороны находились в зарегистрированном браке с 27 ноября 1993 года по 19 марта 2019 года. За время брака ими было приобретено общее имущество: двухкомнатная квартира, однокомнатная квартира, гараж в гаражно-строительном кооперативе и автомобиль Opel Vivaro 2002 года выпуска.

Истец просил разделить имущество с учетом равенства долей. Истица по встречному иску просила признать двухкомнатную квартиру своей личной частной собственностью, а также увеличить ее долю в совместном имуществе до 3/4, сославшись на проживание с двумя детьми, имеющими инвалидность с детства и находящимися на ее иждивении, указав на уклонение бывшего мужа от участия в содержании детей.

Решения судов

Терновский районный суд города Кривого Рога решением от 1 февраля 2024 года частично удовлетворил встречный иск, отступив от принципа равенства долей в пользу супруги в интересах детей с инвалидностью. Апелляционный суд отменил это решение и вынес новое, применив равенство долей, признав двухкомнатную квартиру общим совместным имуществом и осуществив раздел с выплатой денежных компенсаций.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил постановление апелляционного суда без изменений, отметив, что:

Сам факт наличия у ответчика задолженности по алиментам не свидетельствует о наличии оснований для увеличения доли истицы в общей совместной собственности супругов при разделе имущества, поскольку факт уклонения ответчика от участия в содержании детей в полной мере не доказан. Материалы дела не содержат доказательств обращения с требованиями о предоставлении дополнительной материальной помощи на лечение ребенка, доказательств отказа в предоставлении такой помощи, а также доказательств того, что сын сторон находится на полном содержании матери.

Суд кассационной инстанции также поддержал вывод апелляционного суда о том, что двухкомнатная квартира является совместным имуществом супругов, поскольку презумпция совместности не была опровергнута надлежащими доказательствами. Кроме того, Верховный Суд указал, что апелляционный суд правильно применил нормы статей 60, 70, 71 Семейного кодекса Украины и не вышел за пределы исковых требований при определении способа раздела имущества.

В статье 60 СК Украины определено, что имущество, приобретенное супругами в период брака, принадлежит супругам на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т. п.) не имел самостоятельного заработка (дохода). Считается, что каждая вещь, приобретенная в период брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов. Такую же норму содержит статья 368 ГК Украины.

В соответствии с частями второй, третьей статьи 70 СК Украины при разрешении спора о разделе имущества суд может отступить от принципа равенства долей супругов при наличии обстоятельств, имеющих существенное значение, в частности если один из них не заботился о материальном обеспечении семьи, уклонялся от участия в содержании ребенка (детей), утаил, уничтожил или повредил общее имущество, расходовал его в ущерб интересам семьи. По решению суда доля имущества жены, мужа может быть увеличена, если с ней, им проживают дети, а также нетрудоспособные совершеннолетние сын, дочь, при условии, что размер алиментов, которые они получают, недостаточен для обеспечения их физического, духовного развития и лечения.

Отмечается, что в нарушение положений части четвертой статьи 71 Семейного кодекса Украины суд апелляционной инстанции присудил в пользу женщины денежную компенсацию вместо ее доли в праве общей совместной собственности на квартиры без ее согласия. Истица давала согласие на присуждение в ее пользу только компенсации стоимости транспортного средства, а согласия на компенсацию стоимости квартир не давала.

Суд обращает внимание, что раздел имущества, являющегося объектом права общей совместной собственности супругов, осуществляется путем выделения его в натуре, а в случае неделимости присуждается одному из супругов, если иное не определено договоренностью между ними (части первая, вторая статьи 71 СК Украины), или реализуется через выплату денежной или иной материальной компенсации стоимости его доли (часть вторая статьи 364 ГК Украины).

В соответствии с частью первой статьи 71 СК Украины, если супруги не договорились о порядке раздела имущества, спор может быть разрешен судом. При этом суд принимает во внимание интересы супругов, детей и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Суд может принять решение о присуждении имущества одному из супругов с возложением на него обязанности выплатить второму супругу компенсацию вместо его доли в праве общей совместной собственности (части вторая, четвертая, пятая статьи 71 СК Украины).

Суд может применить и такой способ раздела имущества, как распределение вещей между супругами с учетом их стоимости и доли каждого из супругов в общем имуществе. Распределение вещей является самостоятельным способом раздела супружеского имущества и имеет место при наличии нескольких более или менее равнозначных по стоимости вещей, которые по своей природе не могут быть разделены в натуре. Так, суд может распределить между супругами любые объекты права общей собственности, передав каждому из супругов определенное их количество. Вещи для профессиональных занятий присуждаются тому из супругов, кто использовал их в своей профессиональной деятельности. Стоимость этих вещей учитывается при присуждении другого имущества второму из супругов.

Кроме того, в процессе раздела имущества суд может одновременно применить не один способ, а их комбинацию: в отношении одних видов вещей применить их раздел в натуре, в отношении других — осуществить передачу одному из супругов с обязательством определенной компенсации второму, а третьи виды вещей — распределить между сторонами с учетом их стоимости. При этом учитывается стоимость отдельных вещей, а также общая стоимость имущества, передаваемого каждому из супругов.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

