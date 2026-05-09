  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Является ли нарушение правил делопроизводства основанием для признания приказа о дистанционной работе ненадлежащим доказательством — ответ КГС ВС

19:33, 9 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд рассмотрел кассационную жалобу лица по делу по иску лица к ООО о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.
Является ли нарушение правил делопроизводства основанием для признания приказа о дистанционной работе ненадлежащим доказательством — ответ КГС ВС
Фото: kadrovik.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нарушение внутренних правил делопроизводства, связанных с регистрацией и учетом приказов на предприятии, само по себе не является достаточным основанием для признания приказа ненадлежащим доказательством, если его содержание, происхождение и принадлежность подтверждаются другими материалами дела. Увольнение работника за прогул требует установления не только формального факта отсутствия на рабочем месте, но и уважительности причин такого отсутствия, особенно при наличии доказательств выполнения работы дистанционно.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

22 января 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства без уведомления участников дела кассационную жалобу лица по делу по иску лица к ООО о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что он работал в ООО на должности заместителя директора по административным вопросам с 2021 года. 29.08.2023 он был уволен за прогул на основании п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины из-за отсутствия на работе 23, 24 и 25.08.2023. Истец считал увольнение незаконным, поскольку с июня 2022 года он работал дистанционно на основании приказа № 4, изданного тогдашним директором на период действия военного положения. Работодатель отрицал существование такого приказа, ссылаясь на то, что в книге регистрации под номером 4 зафиксирован другой документ.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, мотивируя свое решение соблюдением требований трудового законодательства при увольнении истца с занимаемой должности по п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины (за прогул), признав приказ о дистанционной работе ненадлежащим доказательством из-за нарушения правил нумерации и учета.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда в части отказа в удовлетворении требований об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, постановление в этой части отменил, дело в этой части передал на новое рассмотрение в апелляционный суд, указав на то, что несоблюдение внутренних правил делопроизводства, связанных с регистрацией и учетом приказов, не свидетельствует автоматически о недействительности или недопустимости приказа от 22.06.2022 «О введении дистанционной работы» как доказательства, если его содержание, происхождение и принадлежность подтверждаются другими материалами дела.

Верховный Суд подчеркнул, что само по себе отсутствие регистрации приказа в соответствующей книге или нарушение правил нумерации (что противоречит требованиям делопроизводства) не означает автоматически недействительность самого приказа. Суды не дали надлежащей оценки показаниям бывшего директора, который подтвердил подписание этого приказа, и должностной инструкции истца, предусматривавшей право на дистанционную работу.

Определяющим для увольнения за прогул является выяснение уважительности причин отсутствия работника. Если работник фактически выполнял работу в дистанционном режиме, разрешенном распорядительным актом, его отсутствие в офисе не может квалифицироваться как прогул без уважительных причин.

Обязанность доказать законность увольнения и отсутствие уважительных причин для неявки возлагается именно на работодателя.

Формальный факт отсутствия работника на рабочем месте не является достаточным основанием для увольнения за прогул без установления уважительности причин такого отсутствия.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 22 января 2026 года по делу № 757/42840/23-ц (производство № 61-12928св25) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика КЦС ВС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

В Украине планируют выдавать водительские права с 15 лет: что готовит новая реформа правительства

Реформа не только внедряет европейские категории транспортных средств, но и меняет взаимодействие водителя с сервисными центрами МВД.

Верховный Суд подтвердил право Центральной МСЭК отменять инвалидность заочно

Суд разъяснил, что МСЭК может пересматривать решения об инвалидности без очного осмотра, если медицинских данных достаточно.

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]