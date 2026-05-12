Может ли работодатель уволить работника во время больничного – Верховный Суд разъяснил нюансы

Суд сформировал подход, согласно которому нарушение гарантий не всегда делает увольнение полностью незаконным.

Верховный Суд по делу № 380/22484/24 сформулировал правовую позицию относительно увольнения работника в период временной нетрудоспособности. Решение разъясняет порядок применения трудовых гарантий и последствия их нарушения. Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Как отмечается, Верховный Суд подчеркнул:

запрет на увольнение работника во время больничного, предусмотренный ч. 3 ст. 40 КЗоТ Украины, является самостоятельной трудовой гарантией, а не отдельным основанием для незаконности увольнения;

если у работодателя были законные основания для прекращения трудовых отношений (например, истечение срочного трудового договора, дисциплинарные основания, нарушение условий договора и т. п.), но он уволил работника именно в период временной нетрудоспособности — это свидетельствует не об отсутствии оснований для увольнения, а о нарушении гарантии, установленной трудовым законодательством;

в таком случае надлежащим способом защиты прав работника является не обязательное восстановление на работе, а изменение даты увольнения — датой прекращения трудовых отношений должен быть первый день после окончания больничного или отпуска.

Фактически Верховный Суд подтвердил подход, согласно которому работодатель не лишается права уволить работника при наличии законных оснований, однако обязан соблюдать гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

Часть 3 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины предусматривает запрет на увольнение по инициативе работодателя во время временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, за исключением случаев, прямо определенных законом.

Практическое значение решения:

работодателям следует внимательно проверять периоды больничных перед изданием приказов об увольнении;

работники могут обжаловать именно дату увольнения;

судебная практика все чаще применяет принцип пропорциональности, не признавая автоматически незаконным любое увольнение из-за нарушения гарантий процедуры.

