ЕСПЧ не увидел нарушения в увольнении председателя Верховного суда Албании после проверки добропорядочности
Европейский суд по правам человека признал неприемлемой жалобу бывшего председателя Верховного суда Албании, которого уволили по результатам специальной проверки добропорядочности судей. Суд пришел к выводу, что национальные органы предоставили достаточное обоснование решению об увольнении, а заявитель не доказал, что вмешательство в его право на уважение частной жизни было непропорциональным.
В деле шла речь о применении в Албании так называемого Закона о проверке (Vetting Act), принятого в рамках судебной реформы. Во время проверки анализировались, в частности, происхождение активов судьи, соответствие деклараций об имуществе, финансовая состоятельность и другие аспекты добропорядочности. Апелляционный орган в рамках этой процедуры установил ряд несоответствий в декларациях и источниках средств заявителя и принял решение о его увольнении, которое ЕСПЧ не увидел оснований ставить под сомнение.
Обстоятельства дела ZAGANJORI v. Albania № 18559/20
Дело касалось увольнения заявителя с должности председателя Верховного суда в соответствии с Законом о проверке (the Vetting Act) (решение по делу Xhoxhaj v. Albania, № 15227/19, от 9 февраля 2021 года).
Заявитель занимал должность судьи Конституционного суда с 2003 года. В 2013 году он был назначен в Верховный суд, где занимал должность Председателя.
24 июля 2018 года Независимая квалификационная комиссия утвердила пребывание заявителя в должности по всем трем составляющим процесса проверки (оценка активов, оценка добропорядочности и профессиональная оценка). Хотя она выявила определенные нарушения и несоответствия в отношении оценки активов, она сочла, что они не являются основанием для увольнения с должности.
Общественный комиссар подал апелляцию в Специальную апелляционную палату по вопросу оценки имущества (п. 4).
САП провела несколько слушаний и пересмотрела дело на основании представлений, сделанных общественным комиссаром и заявителем, а также предоставленных ими доказательств. Решением от 26 июля 2019 года САП единогласно отменила решение НКК и уволила заявителя с должности в соответствии со статьей 61 (3) Закона о проверке (п. 5).
Было установлено, что заявитель приобрел квартиру в Дурресе за 32 000 долларов США (USD) по договору купли-продажи от 6 июля 2006 года, оплату осуществил вне нотариальной конторы. Он заявлял об использовании собственных доходов и средств из банков, в частности 16 000 USD якобы с депозита в Американском банке Албании (American Bank of Albania), однако банковские записи не подтвердили снятие этих средств; фактически было снято лишь около 1 200 000 албанских леков (ALL) (что эквивалентно примерно 12 000 USD) из Итало-албанского банка (Italo-Albanian Bank).
Было установлено, что заявитель имел финансовую возможность покрывать расходы в 2011 году, но не в 2012 и 2014 годах.
САП отклонила утверждение заявителя о том, что он ежегодно заявлял и имел, в том числе в 2012 и 2014 годах, 900 000 ALL (примерно 6 450 евро) наличных в кассе. Хотя он задекларировал 300 000 ALL за 2003 год и 600 000 ALL за 2004 год, он никогда не сообщал о каких-либо изменениях после этого, несмотря на юридическую обязанность ежегодно заявлять обо всех увеличениях или уменьшениях наличных средств. Никаких следов этой суммы не было выявлено в последующих ежегодных декларациях или в декларации о проверке.
Также заявитель предоставил недостоверную информацию относительно своих расходов на образование и проживание двух членов семьи за границей. А именно, во время процедуры проверки он задекларировал разные суммы за 2008-2014 годы, а часть расходов не была задекларирована. Наконец, было отмечено, что упомянутая разница за 2014 год также превышала установленный законом порог расходов, которые на тот момент подлежали декларированию, и считалась незадекларированной.
Кроме того, заявитель не предоставил документов, подтверждающих расходы на образование и проживание одного из членов семьи за границей в 2008-2013 годах, при этом у заявителя также был дефицит средств за 2012 год.
САП также учла (а) то, что заявитель предоставил неточную декларацию, поскольку суммы, заявленные — в декларации о проверке и декларации за 2003 год — как его инвестиции в строительство здания в 1997-1999 годах, отличались, а также то, что его якобы доход от аренды одной части здания не мог финансировать другую часть; (б) что он не доказал, что средства на эту инвестицию происходили из его сбережений; (c) что он не смог обосновать с помощью законных источников — включая доход от аренды — расходы, понесенные в течение первой половины 2006 года, и имел дефицит в размере 458 761 ALL (примерно 3 700 евро), в частности для финансирования вышеупомянутой квартиры в Дурресе; он стал совладельцем нескольких помещений в вышеупомянутом здании лишь на основании договоров купли-продажи 2001 года, не был стороной ни одного договора аренды этих помещений до февраля 2003 года и не предоставил достаточных доказательств уплаты налога на доход от аренды до 2007 года; и (d) что документы, поданные заявителем, не полностью доказывали, что расходы на проживание и обучение второго члена его семьи за границей оправдывали расходы, заявленные заявителем за 2014-2017 годы.
Судя по всему, заявитель получил полный текст решения САП по электронной почте 25 октября 2019 года, а по почте — в неопределенный день. Заявитель жаловался на основании статьи 8 Конвенции, утверждая, что его увольнение с должности было произвольным и непропорциональным, поскольку основывалось на незначительных нарушениях или несоответствиях.
Оценка ЕСПЧ
Увольнение заявителя с должности нарушило его право на уважение частной жизни. Заявитель признал, что вмешательство было осуществлено в соответствии с законом и преследовало законные цели, но утверждал, что оно было непропорциональным.
Общественный уполномоченный оспорил выводы НКК только относительно первого компонента процесса проверки (см. п. 4 и 5 выше). САП обосновала увольнение заявителя с должности статьей 61 (3) Закона о проверке кандидатов и выявила недополучение средств за 2012 и 2014 годы. Она также установила, что заявитель предоставил неполные, неточные или неправильные сведения относительно (і) сумм, связанных с финансированием расходов членов его семьи за границей в течение нескольких лет, и (іі) источника финансирования приобретения квартиры в 2006 году. Суд рассмотрел ниже жалобы относительно этих выводов, которые также касались периода, когда заявитель занимал должность старшего судьи и подпадал под требования Закона о раскрытии информации об активах (Assets Disclosure Act) 2003 года (п. 19).
Что касается упомянутых выше выводов САП, во-первых, ссылаясь на статью 6 Конвенции, заявитель утверждал, что в решении, которое привело к его увольнению с должности, были процессуальные недостатки. Эти жалобы были признаны неприемлемыми на момент подачи этого заявления. В своих замечаниях 2024 года заявитель повторно изложил некоторые из этих жалоб на основании статьи 8.
Суд не выявил серьезных недостатков в процессе принятия решений, в результате которого на национальном уровне были сделаны вышеупомянутые выводы, и не видел оснований делать иной вывод относительно приемлемости этих утверждений на основании статьи 8 Конвенции.
Во-вторых, что касается пропорциональности, заявитель, по сути, утверждал, что фактические выводы САП относительно вопросов, указанных в пункте 19 решения, являются произвольными и необоснованными. Эти утверждения остаются неподтвержденными, и выводы САП, как представляется, не достигают порога произвольности или явной необоснованности. Суд, в частности, отметил, что САП приводила обоснование для отклонения аргументов заявителя относительно его финансовой состоятельности за 2012 и 2014 годы. В то же время заявитель не привел никаких убедительных аргументов или доказательств, которые свидетельствовали бы о наличии явной фактической или юридической ошибки в обосновании, расчетах или методологии САП.
Следовательно, Суд рассмотрел первоначальное утверждение о непропорциональности на основании фактов, установленных и оцененных САП.
Заявитель отметил, что значительная часть средств, использованных для приобретения квартиры в 2006 году (16 000 долларов США, накопленных, как утверждалось, путем сбережений от заработной платы и доходов от аренды), была снята со счета, как утверждается, в Американском банке Албании. САП установила, что в течение соответствующего периода такого снятия средств с этого счета не происходило. Сумма, снятая со счета в другом банке, не казалась достаточной для объяснения этого неточного заявления. Точное и обоснованное заявление относительно основного источника значительного актива и движения крупных средств, связанных с ним — выплаты наличными после снятия средств в банке или путем банковского перевода — было необходимо для обеспечения отслеживания и проверки законного происхождения средств и других аспектов достаточности этих средств. Заявитель убедительного объяснения не предоставил.
Суммы, недавно задекларированные и принятые во время процедуры проверки, за 2010, 2011 и 2014 годы были значительно выше тех, что были указаны для того же вида регулярных расходов в соответствующих ежегодных декларациях. Эти расхождения касались нескольких лет и не были незначительными как в абсолютном выражении, так и в соотношении к размеру расходов. Например, сумма разницы за 2014 год превышала установленный законом порог для расходов, подлежащих декларированию. Суд также отметил, что в 2014 году также наблюдался общий годовой дефицит. Хотя была предоставлена документация, подтверждающая банковскую деятельность, в сочетании с подобными корректировками за другие годы этот контекст требовал тщательного рассмотрения точности и достоверности деклараций. Эти расхождения не были должным образом объяснены.
Кроме того, заявитель не предоставил обоснование расходов на образование и проживание члена семьи, соответствующих суммам, вытекающим из банковской деятельности в 2008-2013 годах. Стороны не оспаривали, что требование подтвердить фактическую сумму по крайней мере основных категорий этих значительных расходов (более 82 000 фунтов стерлингов) — например, на проживание или обучение — соответствовало законным целям процесса проверки. Также представляется, что в соответствии с Законом о раскрытии информации об активах 2003 года от заявителя можно было обоснованно ожидать сохранения соответствующих документов.
Общие ежегодные недополученные суммы, выявленные за 2012 и 2014 годы, были объективно значительными. Аргумент заявителя о том, что имеющийся доход его семьи, накопленный в период с 2011 по 2014 год, значительно превышал общие расходы за этот период, является необоснованным и не опровергает выводов САП относительно двух конкретных лет. Заявитель не привел никаких убедительных аргументов или доказательств, чтобы оспорить, объяснить или оправдать эти дефициты.
В случаях, когда национальные суды тщательно рассмотрели факты, применили соответствующие стандарты в сфере прав человека в соответствии с Конвенцией и ее судебной практикой, а также надлежащим образом взвесили индивидуальные интересы и общественный интерес по делу, Суду потребуются весомые основания, чтобы заменить своим мнением мнение национальных судов. Принимая во внимание вышеуказанные факторы в совокупности и учитывая статус заявителя как старшего судьи, который также занимал высшую должность в судебной системе во время процесса проверки, приведенные им основания являются недостаточными для того, чтобы Суд отклонился от выводов САП и, в целом, поставил под сомнение результат дела по проверке. Поэтому Суд не счел, что его увольнение с должности было непропорциональным.
ЕСПЧ счел, что это заявление должно быть отклонено в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 статьи 35 Конвенции.
Вывод
Заявление признано неприемлемым и отклонено. Постановление по этому делу принято Комитетом 03 марта 2026 года, опубликовано 26 марта 2026 года и является окончательным.
