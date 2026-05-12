ЕСПЧ не увидел нарушения в увольнении председателя Верховного суда Албании после проверки добропорядочности

Во время проверки у бывшего председателя Верховного суда Албании выявили несоответствия в декларациях, происхождении средств и финансовых отчетах.

Фото: shqiptarja.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский суд по правам человека признал неприемлемой жалобу бывшего председателя Верховного суда Албании, которого уволили по результатам специальной проверки добропорядочности судей. Суд пришел к выводу, что национальные органы предоставили достаточное обоснование решению об увольнении, а заявитель не доказал, что вмешательство в его право на уважение частной жизни было непропорциональным.

В деле шла речь о применении в Албании так называемого Закона о проверке (Vetting Act), принятого в рамках судебной реформы. Во время проверки анализировались, в частности, происхождение активов судьи, соответствие деклараций об имуществе, финансовая состоятельность и другие аспекты добропорядочности. Апелляционный орган в рамках этой процедуры установил ряд несоответствий в декларациях и источниках средств заявителя и принял решение о его увольнении, которое ЕСПЧ не увидел оснований ставить под сомнение.

Обстоятельства дела ZAGANJORI v. Albania № 18559/20

Дело касалось увольнения заявителя с должности председателя Верховного суда в соответствии с Законом о проверке (the Vetting Act) (решение по делу Xhoxhaj v. Albania, № 15227/19, от 9 февраля 2021 года).

Заявитель занимал должность судьи Конституционного суда с 2003 года. В 2013 году он был назначен в Верховный суд, где занимал должность Председателя.

24 июля 2018 года Независимая квалификационная комиссия утвердила пребывание заявителя в должности по всем трем составляющим процесса проверки (оценка активов, оценка добропорядочности и профессиональная оценка). Хотя она выявила определенные нарушения и несоответствия в отношении оценки активов, она сочла, что они не являются основанием для увольнения с должности.

Общественный комиссар подал апелляцию в Специальную апелляционную палату по вопросу оценки имущества (п. 4).

САП провела несколько слушаний и пересмотрела дело на основании представлений, сделанных общественным комиссаром и заявителем, а также предоставленных ими доказательств. Решением от 26 июля 2019 года САП единогласно отменила решение НКК и уволила заявителя с должности в соответствии со статьей 61 (3) Закона о проверке (п. 5).

Было установлено, что заявитель приобрел квартиру в Дурресе за 32 000 долларов США (USD) по договору купли-продажи от 6 июля 2006 года, оплату осуществил вне нотариальной конторы. Он заявлял об использовании собственных доходов и средств из банков, в частности 16 000 USD якобы с депозита в Американском банке Албании (American Bank of Albania), однако банковские записи не подтвердили снятие этих средств; фактически было снято лишь около 1 200 000 албанских леков (ALL) (что эквивалентно примерно 12 000 USD) из Итало-албанского банка (Italo-Albanian Bank).

Было установлено, что заявитель имел финансовую возможность покрывать расходы в 2011 году, но не в 2012 и 2014 годах.

САП отклонила утверждение заявителя о том, что он ежегодно заявлял и имел, в том числе в 2012 и 2014 годах, 900 000 ALL (примерно 6 450 евро) наличных в кассе. Хотя он задекларировал 300 000 ALL за 2003 год и 600 000 ALL за 2004 год, он никогда не сообщал о каких-либо изменениях после этого, несмотря на юридическую обязанность ежегодно заявлять обо всех увеличениях или уменьшениях наличных средств. Никаких следов этой суммы не было выявлено в последующих ежегодных декларациях или в декларации о проверке.

Также заявитель предоставил недостоверную информацию относительно своих расходов на образование и проживание двух членов семьи за границей. А именно, во время процедуры проверки он задекларировал разные суммы за 2008-2014 годы, а часть расходов не была задекларирована. Наконец, было отмечено, что упомянутая разница за 2014 год также превышала установленный законом порог расходов, которые на тот момент подлежали декларированию, и считалась незадекларированной.

Кроме того, заявитель не предоставил документов, подтверждающих расходы на образование и проживание одного из членов семьи за границей в 2008-2013 годах, при этом у заявителя также был дефицит средств за 2012 год.

САП также учла (а) то, что заявитель предоставил неточную декларацию, поскольку суммы, заявленные — в декларации о проверке и декларации за 2003 год — как его инвестиции в строительство здания в 1997-1999 годах, отличались, а также то, что его якобы доход от аренды одной части здания не мог финансировать другую часть; (б) что он не доказал, что средства на эту инвестицию происходили из его сбережений; (c) что он не смог обосновать с помощью законных источников — включая доход от аренды — расходы, понесенные в течение первой половины 2006 года, и имел дефицит в размере 458 761 ALL (примерно 3 700 евро), в частности для финансирования вышеупомянутой квартиры в Дурресе; он стал совладельцем нескольких помещений в вышеупомянутом здании лишь на основании договоров купли-продажи 2001 года, не был стороной ни одного договора аренды этих помещений до февраля 2003 года и не предоставил достаточных доказательств уплаты налога на доход от аренды до 2007 года; и (d) что документы, поданные заявителем, не полностью доказывали, что расходы на проживание и обучение второго члена его семьи за границей оправдывали расходы, заявленные заявителем за 2014-2017 годы.

Судя по всему, заявитель получил полный текст решения САП по электронной почте 25 октября 2019 года, а по почте — в неопределенный день. Заявитель жаловался на основании статьи 8 Конвенции, утверждая, что его увольнение с должности было произвольным и непропорциональным, поскольку основывалось на незначительных нарушениях или несоответствиях.

Оценка ЕСПЧ

Увольнение заявителя с должности нарушило его право на уважение частной жизни. Заявитель признал, что вмешательство было осуществлено в соответствии с законом и преследовало законные цели, но утверждал, что оно было непропорциональным.

Общественный уполномоченный оспорил выводы НКК только относительно первого компонента процесса проверки (см. п. 4 и 5 выше). САП обосновала увольнение заявителя с должности статьей 61 (3) Закона о проверке кандидатов и выявила недополучение средств за 2012 и 2014 годы. Она также установила, что заявитель предоставил неполные, неточные или неправильные сведения относительно (і) сумм, связанных с финансированием расходов членов его семьи за границей в течение нескольких лет, и (іі) источника финансирования приобретения квартиры в 2006 году. Суд рассмотрел ниже жалобы относительно этих выводов, которые также касались периода, когда заявитель занимал должность старшего судьи и подпадал под требования Закона о раскрытии информации об активах (Assets Disclosure Act) 2003 года (п. 19).

Что касается упомянутых выше выводов САП, во-первых, ссылаясь на статью 6 Конвенции, заявитель утверждал, что в решении, которое привело к его увольнению с должности, были процессуальные недостатки. Эти жалобы были признаны неприемлемыми на момент подачи этого заявления. В своих замечаниях 2024 года заявитель повторно изложил некоторые из этих жалоб на основании статьи 8.

Суд не выявил серьезных недостатков в процессе принятия решений, в результате которого на национальном уровне были сделаны вышеупомянутые выводы, и не видел оснований делать иной вывод относительно приемлемости этих утверждений на основании статьи 8 Конвенции.

Во-вторых, что касается пропорциональности, заявитель, по сути, утверждал, что фактические выводы САП относительно вопросов, указанных в пункте 19 решения, являются произвольными и необоснованными. Эти утверждения остаются неподтвержденными, и выводы САП, как представляется, не достигают порога произвольности или явной необоснованности. Суд, в частности, отметил, что САП приводила обоснование для отклонения аргументов заявителя относительно его финансовой состоятельности за 2012 и 2014 годы. В то же время заявитель не привел никаких убедительных аргументов или доказательств, которые свидетельствовали бы о наличии явной фактической или юридической ошибки в обосновании, расчетах или методологии САП.

Следовательно, Суд рассмотрел первоначальное утверждение о непропорциональности на основании фактов, установленных и оцененных САП.

Заявитель отметил, что значительная часть средств, использованных для приобретения квартиры в 2006 году (16 000 долларов США, накопленных, как утверждалось, путем сбережений от заработной платы и доходов от аренды), была снята со счета, как утверждается, в Американском банке Албании. САП установила, что в течение соответствующего периода такого снятия средств с этого счета не происходило. Сумма, снятая со счета в другом банке, не казалась достаточной для объяснения этого неточного заявления. Точное и обоснованное заявление относительно основного источника значительного актива и движения крупных средств, связанных с ним — выплаты наличными после снятия средств в банке или путем банковского перевода — было необходимо для обеспечения отслеживания и проверки законного происхождения средств и других аспектов достаточности этих средств. Заявитель убедительного объяснения не предоставил.

Суммы, недавно задекларированные и принятые во время процедуры проверки, за 2010, 2011 и 2014 годы были значительно выше тех, что были указаны для того же вида регулярных расходов в соответствующих ежегодных декларациях. Эти расхождения касались нескольких лет и не были незначительными как в абсолютном выражении, так и в соотношении к размеру расходов. Например, сумма разницы за 2014 год превышала установленный законом порог для расходов, подлежащих декларированию. Суд также отметил, что в 2014 году также наблюдался общий годовой дефицит. Хотя была предоставлена документация, подтверждающая банковскую деятельность, в сочетании с подобными корректировками за другие годы этот контекст требовал тщательного рассмотрения точности и достоверности деклараций. Эти расхождения не были должным образом объяснены.

Кроме того, заявитель не предоставил обоснование расходов на образование и проживание члена семьи, соответствующих суммам, вытекающим из банковской деятельности в 2008-2013 годах. Стороны не оспаривали, что требование подтвердить фактическую сумму по крайней мере основных категорий этих значительных расходов (более 82 000 фунтов стерлингов) — например, на проживание или обучение — соответствовало законным целям процесса проверки. Также представляется, что в соответствии с Законом о раскрытии информации об активах 2003 года от заявителя можно было обоснованно ожидать сохранения соответствующих документов.

Общие ежегодные недополученные суммы, выявленные за 2012 и 2014 годы, были объективно значительными. Аргумент заявителя о том, что имеющийся доход его семьи, накопленный в период с 2011 по 2014 год, значительно превышал общие расходы за этот период, является необоснованным и не опровергает выводов САП относительно двух конкретных лет. Заявитель не привел никаких убедительных аргументов или доказательств, чтобы оспорить, объяснить или оправдать эти дефициты.

В случаях, когда национальные суды тщательно рассмотрели факты, применили соответствующие стандарты в сфере прав человека в соответствии с Конвенцией и ее судебной практикой, а также надлежащим образом взвесили индивидуальные интересы и общественный интерес по делу, Суду потребуются весомые основания, чтобы заменить своим мнением мнение национальных судов. Принимая во внимание вышеуказанные факторы в совокупности и учитывая статус заявителя как старшего судьи, который также занимал высшую должность в судебной системе во время процесса проверки, приведенные им основания являются недостаточными для того, чтобы Суд отклонился от выводов САП и, в целом, поставил под сомнение результат дела по проверке. Поэтому Суд не счел, что его увольнение с должности было непропорциональным.

ЕСПЧ счел, что это заявление должно быть отклонено в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 статьи 35 Конвенции.

Вывод

Заявление признано неприемлемым и отклонено. Постановление по этому делу принято Комитетом 03 марта 2026 года, опубликовано 26 марта 2026 года и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.