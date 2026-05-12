В Днепре женщина подала в суд на блогершу из-за курсов в Instagram и требовала 107 тысяч грн

Иск касался онлайн-курсов блогерства, которые, по словам истицы, затянулись почти на полгода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре женщина пыталась через суд взыскать более 107 тысяч грн пени с организаторши онлайн-курсов по продвижению в соцсетях. Истица утверждала, что приобрела наставничество по блогерству за 20 тысяч грн, однако обучение, которое должно было завершиться в начале 2025 года, фактически продолжалось еще несколько месяцев. Из-за этого она требовала компенсацию за просрочку предоставления услуг в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Однако Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра пришел к выводу, что сам по себе факт оплаты курса и недовольство сроками его прохождения не являются достаточными для взыскания пени. Суд установил, что стороны заключили устный договор, но истица не предоставила надлежащих доказательств того, что была четко согласована конкретная дата завершения обучения и условия ответственности за нарушение сроков.

Обстоятельства дела №199/13855/25

Истица указывала, что осенью 2024 года увидела в Instagram рекламу наставничества по продвижению личного блога. После консультации и общения в Telegram и Zoom она согласилась пройти курс стоимостью 20 тысяч грн.

По словам женщины, обучение должно было состоять из двух частей и включать индивидуальное сопровождение до 1 января 2025 года. Денежные средства были перечислены на счет ФЛП.

В дальнейшем, как утверждала истица, организаторша курса сообщила участницам, что вторая часть программы еще находится в разработке. Сообщение о завершении обучения в Telegram-группе появилось только 29 июня 2025 года.

Женщина считала, что исполнительница просрочила выполнение обязательства на 179 дней, поэтому просила суд взыскать пеню в размере 107 400 грн в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Также истица отмечала, что обращалась с требованием вернуть денежные средства, однако получила отказ.

Позиция ответчицы

Ответчица — физическое лицо-предприниматель — возражала против иска и настаивала, что нарушения договорных обязательств не было.

Суд установил, что между сторонами существовал устный договор о предоставлении консультативных услуг и группового наставничества. Формат обучения включал общение в чате, Zoom- и Telegram-звонки, а также учебные материалы в записи.

Кроме того, суд обратил внимание, что уже 3 января 2025 года истица сообщила о потере интереса к блогерству из-за семейных обстоятельств и желания заниматься другим направлением.

Также в деле фигурировал ответ Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, куда истица обращалась с жалобой. В ответе Госпродпотребслужбы не было указано о нарушениях в деятельности ФЛП.

Что решил суд

Суд отказал в удовлетворении иска полностью.

В решении указано, что истица не предоставила надлежащих доказательств того, что стороны согласовали конкретный срок завершения обучения, а также условия ответственности в случае нарушения обязательств.

Суд отдельно отметил, что не установлен факт сообщения участникам курса официальной даты его завершения.

Учитывая это, суд пришел к выводу о недоказанности оснований для взыскания пени за просрочку предоставления услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.