Верховный Суд: антиконкурентные действия на тендере сами по себе не являются основанием для недействительности договора

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда подтвердил: самого лишь факта антиконкурентных согласованных действий во время публичной закупки недостаточно для признания договора таким, который противоречит интересам государства и общества в понимании части 3 статьи 228 ГК Украины. Для применения этой нормы прокурор должен доказать не только нарушение конкурентного законодательства, но и реальный ущерб государству, незаконное обогащение и исключительный характер нарушения.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений постановление апелляционного суда, который отказал прокуратуре в признании недействительным договора на поставку медицинских товаров для Ковельского МТМО и во взыскании более 1,4 млн грн в доход государства.

Обстоятельства дела №903/997/25

Ковельское городское районное территориальное медицинское объединение в январе 2024 года провело закупку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения через систему Prozorro.

В торгах участвовали четыре участника. Наиболее экономически выгодным было признано предложение одного из участников, однако тот отказался от заключения договора. После этого заказчик заключил договор со вторым участником процедуры закупки. Первоначальная сумма договора составляла 1,59 млн грн, а фактическая оплата после внесения изменений — 1,439 млн грн.

Позднее Западное межобластное территориальное отделение АМКУ установило, что двое участников закупки совершили антиконкурентные согласованные действия, исказившие результаты торгов. На них были наложены штрафы, а решение АМКУ не оспаривалось.

После этого прокуратура обратилась в суд в интересах государства. Она просила признать договор недействительным, взыскать с поставщика 1,439 млн грн в пользу медучреждения, а затем эти средства — в доход государства.

Прокуратура ссылалась на часть 3 статьи 228 ГК Украины и считала, что договор был заключен с целью, заведомо противоречащей интересам государства и общества.

Что решили суды

Хозяйственный суд Волынской области согласился с доводами прокуратуры. Суд первой инстанции признал договор недействительным и применил специальные последствия, предусмотренные частью 3 статьи 228 ГК Украины.

Однако Северо-западный апелляционный хозяйственный суд это решение отменил и отказал в иске. Апелляционный суд исходил из того, что сам лишь факт антиконкурентных согласованных действий во время закупки не свидетельствует автоматически о том, что договор заключен с целью, заведомо противоречащей интересам государства и общества.

Позиция Верховного Суда

Кассационный хозяйственный суд согласился именно с выводами апелляционной инстанции.

Верховный Суд подробно сослался на правовую позицию объединенной палаты КХС ВС по делу №922/3456/23 от 19 декабря 2025 года, которая стала ключевой для споров этой категории.

Суд подчеркнул, что санкции, предусмотренные частью 3 статьи 228 ГК Украины, имеют конфискационный и карательный характер, а потому могут применяться лишь в исключительных случаях.

Почему ВС отказал в иске

Верховный Суд указал, что антиконкурентные согласованные действия направлены на искажение конкуренции между участниками торгов, однако такое поведение само по себе не трансформирует сделку в такую, которая противоречит интересам государства и общества в понимании части 3 статьи 228 ГК Украины.

Суд подчеркнул: прокуратура не доказала, что вследствие заключения договора государству был причинен имущественный ущерб, что по договору была допущена переплата или поставлен товар ненадлежащего качества.

Также не была доказана причинно-следственная связь между нарушением конкуренции и ухудшением имущественного положения государства.

Верховный Суд фактически разграничил ответственность за нарушение конкурентного законодательства и последствия недействительности сделки по части 3 статьи 228 ГК Украины.

Исключительный характер статьи 228 ГК

Суд отдельно подчеркнул, что часть 3 статьи 228 ГК Украины может применяться только в исключительных ситуациях.

В частности, речь идет о случаях, связанных с уголовными правонарушениями или ситуациями, когда государству либо обществу причинен значительный ущерб, а виновное лицо незаконно и безосновательно обогатилось.

Вместе с тем само по себе нарушение законодательства о защите экономической конкуренции не является достаточным основанием для применения конфискационных последствий.

Верховный Суд также обратил внимание на практику ЕСПЧ и принцип пропорциональности вмешательства в право собственности.

Суд отказал в передаче дела в Большую Палату

Прокуратура просила передать дело на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, утверждая, что практика применения части 3 статьи 228 ГК Украины нуждается в пересмотре.

Однако Кассационный хозяйственный суд отказал в такой передаче. Суд отметил, что правовая позиция уже сформирована постановлением объединенной палаты КХС ВС от 19 декабря 2025 года, а Большая Палата в апреле 2026 года уже подтвердила отсутствие правовой неопределенности в подобных спорах.

Значение постановления

Это решение еще раз закрепляет подход Верховного Суда в спорах о тендерных сговорах.

После постановления объединенной палаты КХС ВС от 19 декабря 2025 года судебная практика все более четко разграничивает нарушения конкурентного законодательства и исключительные основания для применения части 3 статьи 228 ГК Украины.

Фактически Верховный Суд подтвердил: даже установленные АМКУ антиконкурентные согласованные действия во время закупки не означают автоматической отмены договора и взыскания всех средств в доход государства.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.