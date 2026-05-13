Суд не может обязать нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство — подчеркнул КГС ВС

Выдача свидетельства о праве на наследство является нотариальным действием, которое относится к исключительным полномочиям нотариуса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда подтвердил: суд не имеет полномочий подменять нотариуса и обязывать его выдавать свидетельство о праве на наследство. Такие действия относятся к исключительной компетенции нотариуса. В то же время сам отказ нотариуса может быть обжалован, но только при наличии оснований, предусмотренных законом.

В деле №748/3837/24 вдова умершего просила отменить постановление нотариуса об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство и признать ее единственной наследницей. Нотариус отказал, поскольку дочь наследодателя была зарегистрирована вместе с отцом на момент его смерти, а следовательно, в соответствии со статьей 1268 ГК Украины считалась принявшей наследство, если не отказалась от него в установленный шестимесячный срок.

Истица настаивала, что дочь фактически давно проживала по другому адресу, а впоследствии выехала за границу и подала заявление об отказе от наследства из Великобритании. Однако нотариус пришел к выводу о наличии другого наследника, который считается принявшим наследство.

Суд первой инстанции стал на сторону вдовы, однако апелляционный суд это решение отменил. Верховный Суд согласился именно с выводами апелляции.

Обстоятельства дела

После смерти мужа истица обратилась в Черниговскую районную государственную нотариальную контору для оформления наследства на квартиру, жилой дом и земельный участок.

Сын наследодателя отказался от наследства в пользу матери. Дочь наследодателя также решила отказаться от наследства и, находясь в Великобритании, оформила соответствующее заявление в марте 2024 года, удостоверила его у местного нотариуса и направила в Украину.

Однако нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство на все имущество. Причина — дочь наследодателя была зарегистрирована вместе с отцом на момент открытия наследства, поэтому действовала презумпция принятия наследства.

Истица утверждала, что дочь фактически не проживала с наследодателем, а лишь была зарегистрирована по тому же адресу. В подтверждение этого были поданы справки органа местного самоуправления, лицея и акт КП «Новозаводское».

Что решили суды

Суд первой инстанции признал отказ нотариуса необоснованным. По мнению суда, одна лишь регистрация места жительства не доказывает факта совместного проживания с наследодателем, а заявление дочери об отказе от наследства было отправлено по почте еще до завершения шестимесячного срока.

Апелляционный суд с этим не согласился и отказал в иске. Суд указал, что суд не может обязать нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, поскольку это относится к исключительной компетенции нотариуса. Кроме того, апелляционный суд пришел к выводу, что само требование об отмене постановления нотариуса не является эффективным способом защиты, поскольку не восстанавливает наследственные права истицы.

Апелляционный суд, с выводами которого согласился Верховный Суд, также отметил, что эффективным способом защиты в данной ситуации может быть иск о признании права собственности на наследственное имущество.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил постановление апелляционного суда без изменений.

Суд отдельно подчеркнул, что выдача свидетельства о праве на наследство является нотариальным действием, которое относится к исключительным полномочиям нотариуса. Поэтому суд не вправе подменять нотариуса при решении вопросов, отнесенных законом к его компетенции.

Коллегия судей сослалась на ранее сформированную практику Верховного Суда и Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, согласно которой суд может проверить законность отказа нотариуса, однако не может принимать на себя его полномочия по совершению нотариальных действий.

Также Верховный Суд согласился, что нотариус действовал в пределах закона, поскольку на момент открытия наследства дочь наследодателя была зарегистрирована вместе с ним, а предоставленные наследниками документы и сведения не устраняли правовой неопределенности относительно круга наследников.

Отдельно суд обратил внимание, что ситуация возникла прежде всего из-за действий самих наследников, которые предоставили противоречивую информацию и не соблюдали сроки подачи заявлений. При таких обстоятельствах возлагать ответственность на нотариуса оснований нет.

В то же время Верховный Суд отметил, что наследники не лишены возможности урегулировать вопрос наследственного имущества либо в нотариальном порядке путем заключения договора о разделе наследства, либо через суд — путем подачи иска о признании права собственности на наследственное имущество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.