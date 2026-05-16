Мобилизированный умер после избиения в казарме ТЦК в Хмельницкой области

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел дело о смерти мобилизованного в помещении ТЦК и исследовал обстоятельства избиения, свидетельские показания и заключения судебно-медицинских экспертиз.

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел уголовное производство по обвинению мужчины в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Суд исследовал обстоятельства смерти мобилизованного, который находился в помещении отделения социально-бытовой адаптации территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также оценивал показания свидетелей, результаты следственных экспериментов, выводы судебно-медицинских экспертиз и доводы стороны защиты.

Обстоятельства дела № 688/2650/25

Судом установлено, что в спальном помещении отделения социально-бытовой адаптации между обвиняемым и потерпевшим на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник конфликт, который перерос в драку.

Суд также установил, что обвиняемый нанес потерпевшему удар кулаком в область челюсти, от чего тот упал на пол, ударился затылком и потерял сознание. Через некоторое время, продолжая насильственные действия, обвиняемый стащил потерпевшего с кровати на пол и нанес ему многочисленные удары руками по голове, грудной клетке и туловищу.

В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные кровоизлияния, переломы ребер, гемоторакс, разрыв почки и другие телесные повреждения, которые в совокупности были квалифицированы как тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения. На следующий день потерпевший умер в больнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила вследствие сочетанной травмы головы, грудной клетки и живота, осложнившейся травматическим шоком.

Обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что потерпевший вел себя неадекватно, неоднократно пытался покинуть помещение, а сотрудники ТЦК применяли к нему физическую силу и делали успокоительные инъекции. По словам обвиняемого, он лишь несколько раз ударил потерпевшего ладонью по лицу и пытался его успокоить, тогда как телесные повреждения, по его мнению, могли быть причинены сотрудниками ТЦК.

Потерпевшие настаивали, что к избиению могли быть причастны также сотрудники территориального центра комплектования, поскольку, по их мнению, такое количество телесных повреждений не могло быть причинено без участия или ведома других присутствовавших в помещении лиц.

Что сказал суд

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого подтверждается совокупностью доказательств, в частности показаниями свидетелей, результатами следственных экспериментов, протоколами осмотра места происшествия и выводами судебно-медицинских экспертиз. Свидетели сообщали, что видели, как обвиняемый наносил потерпевшему удары руками и ногами, а также слышали звуки избиения. Часть свидетелей указывала, что после действий обвиняемого потерпевший уже не поднимался и находился без сознания.

Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что потерпевшему было нанесено не менее 26 травмирующих воздействий тупыми твердыми предметами, а все тяжкие телесные повреждения необходимо рассматривать в едином механизме возникновения. Эксперт отметил, что повреждения могли быть причинены ударами руками и ногами и находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью потерпевшего.

Суд отметил, что определение количества лиц, которые могли причинить телесные повреждения, не относится к компетенции судебно-медицинского эксперта. Вместе с тем суд признал доказанным, что именно действия обвиняемого находятся в причинной связи с наступлением смерти потерпевшего.

Также суд учел результаты служебного расследования, по итогам которого отдельные сотрудники ТЦК были привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Показания обвиняемого о том, что он лишь несколько раз ударил потерпевшего ладонью и не причинял тяжких телесных повреждений, суд признал недостоверными, поскольку они опровергались другими исследованными доказательствами.

Суд также отметил, что версия защиты не объясняет все установленные по делу обстоятельства и противоречит показаниям очевидцев и выводам экспертиз.

При оценке доказательств суд применил стандарт доказывания «вне разумного сомнения», подчеркнув, что версия обвинения должна быть единственной логичной версией событий, согласующейся со всей совокупностью установленных фактов.

Суд подчеркнул, что обоснованное сомнение в виновности лица должно быть опровергнуто допустимыми доказательствами, а совокупность исследованных доказательств в данном производстве подтверждает виновность обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Суд признал обвиняемого виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

