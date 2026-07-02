Дистанционный допрос без надлежащей связи может стать основанием для отмены судебного решения: Верховный Суд

Если во время дистанционного допроса сторона защиты не может непосредственно слышать потерпевшего и задавать ему вопросы, это нарушает право на справедливое судебное разбирательство.

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Вопрос соблюдения процессуальных гарантий при дистанционном судебном производстве приобретает особую актуальность в условиях активного использования видеоконференций в уголовном процессе.

Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда в постановлении от 25 июня 2026 года по делу № 758/7387/22 изложила правовую позицию относительно законности проведения дистанционного допроса потерпевшего и последствий нарушения права стороны защиты на перекрестный допрос.

Обстоятельства дела

Подольский районный суд г. Киева признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

Суд установил, что 30 мая 2022 года возле здания школы в Киеве обвиняемый умышленно нанес потерпевшему один удар колюще-режущим предметом в область живота, причинив тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Киевский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В кассационной жалобе защитник указал, что апелляционный суд допустил существенное нарушение требований уголовного процессуального закона.

В частности, во время повторного допроса потерпевшего, проведенного дистанционно, сторона защиты не могла слышать его показания и ответы, а председательствующий судья фактически пересказывал содержание разговора, который слышал через мобильный телефон. Кроме того, защитник обращал внимание на то, что апелляционный суд не устранил противоречия в приговоре суда первой инстанции относительно характера телесных повреждений потерпевшего.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что согласно ч. 4 ст. 336 УПК Украины применяемые при дистанционном судебном производстве технические средства и технологии должны обеспечивать надлежащее качество изображения и звука, соблюдение принципа гласности и открытости судебного производства, а также информационную безопасность.

Участникам уголовного производства должна быть обеспечена возможность слышать и видеть ход судебного разбирательства, задавать вопросы и получать ответы, реализовывать другие предоставленные им процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.

Суд обратил внимание, что из исследованной видеозаписи судебного заседания следует, что защитник, по инициативе которого был проведен повторный допрос потерпевшего, не слышал данных им показаний.

Аналогичным образом потерпевший не слышал вопросов стороны защиты, а защитник, в свою очередь, не слышал ответов на них. Председательствующий судья постоянно дублировал вопросы защитника потерпевшему, а ответы потерпевшего — защитнику.

ВС подчеркнул, что такой допрос потерпевшего не обеспечил защитнику возможности полноценно провести перекрестный допрос, а апелляционный суд необоснованно не обратил внимания на указанное замечание и продолжил судебное заседание.

Суд пришел к выводу, что в данном производстве дистанционный допрос потерпевшего при указанных условиях не позволил стороне защиты реализовать свое право на перекрестный допрос, которое является фундаментальной гарантией справедливого судебного разбирательства, закрепленной в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и УПК Украины.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на другое процессуальное нарушение.

Суд указал, что сторона защиты отмечала: суд первой инстанции в формулировке обвинения, признанного доказанным, сначала указал, что в результате удара в живот потерпевший получил проникающее ранение живота, однако далее сделал вывод, что тяжким телесным повреждением, полученным потерпевшим, является «ранение грудной клетки слева», которое обвиняемому не инкриминировалось.

ВС отметил, что, отвечая на эти доводы, коллегия судей фактически согласилась с тем, что обжалуемое решение районного суда содержит противоречие, однако по результатам апелляционного пересмотра не устранила его, хотя имела соответствующие процессуальные полномочия.

Суд пришел к выводу, что с учетом изложенных нарушений обжалуемое определение не соответствует требованиям ст. 370 УПК Украины. Поскольку апелляционный пересмотр был проведен с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, коллегия судей не рассматривала другие доводы кассационной жалобы стороны защиты.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу защитника, отменил определение Киевского апелляционного суда и назначил новое апелляционное рассмотрение.

Правовая позиция Суда заключается в том, что дистанционный допрос должен обеспечивать стороне защиты реальную возможность реализовать право на перекрестный допрос. Если из-за технических условий это право фактически нарушено, такое нарушение является существенным нарушением требований УПК Украины и основанием для отмены судебного решения.

Дополнительно читайте: когда нарушение процедуры исследования доказательств является существенным: ответ Верховного Суда.

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