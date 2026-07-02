Материальная ответственность работника: когда придется платить, а когда — нет

Закон предусматривает добровольное возмещение, удержание из заработной платы или взыскание через суд в зависимости от обстоятельств дела.

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Работник не обязан автоматически возмещать убытки работодателю из-за допущенной ошибки. Закон определяет условия, при которых наступает материальная ответственность, ее пределы, порядок возмещения и случаи, когда суд может уменьшить сумму компенсации.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила, что в соответствии со статьёй 130 Кодекса законов о труде Украины работники несут материальную ответственность только за прямой действительный ущерб, причиненный предприятию в результате нарушения трудовых обязанностей.

Когда работника могут привлечь к материальной ответственности

Для привлечения работника к материальной ответственности необходимо одновременно доказать:

наличие прямого действительного ущерба;

противоправность действий работника;

вину работника;

причинно-следственную связь между действиями работника и причиненным ущербом.

Каковы пределы материальной ответственности

В соответствии со статьёй 132 Кодекса законов о труде Украины общим правилом является то, что работник несет ответственность только в пределах своего среднего месячного заработка.

Полная материальная ответственность, предусмотренная статьей 134 ТК Украины, наступает только в случаях, определенных законом. В частности, если ущерб причинен умышленно, обнаружена недостача имущества, работник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, получил имущество по разовым документам или в других случаях, прямо установленных законодательством.

Как определяется размер ущерба

Согласно статье 135-3 Кодекса законов о труде Украины размер ущерба определяется по фактическим потерям на основании бухгалтерских документов и реальной стоимости имущества.

Как возмещается ущерб

Статья 136 КЗоТ Украины предусматривает три способа возмещения ущерба:

добровольное возмещение;

удержание средств из заработной платы в пределах, определенных законом;

взыскание ущерба в судебном порядке.

Что решил Верховный Суд

В Инспекции обратили внимание на дело по иску ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» к работнику о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей.

Сотрудник банка стал виновником дорожно-транспортного происшествия во время исполнения служебных обязанностей. Банк как работодатель возместил потерпевшим причиненный ущерб, после чего обратился к сотруднику с регрессным требованием.

Верховный Суд отметил, что если работодатель в соответствии со статьёй 1172 Гражданского кодекса Украины возместил ущерб, причиненный его работником третьим лицам, он имеет право требовать компенсацию от работника в порядке регресса.

Основанием для этого является статья 1191 Гражданского кодекса Украины и пункт 3 части первой статьи 134 Кодекса законов о труде Украины.

В то же время апелляционный суд, применив статью 137 КЗоТ Украины, учел имущественное положение работника, неосторожную форму вины и уменьшил размер возмещения на 50%. Такую позицию поддержал и Верховный Суд.

Речь идет о постановлении Верховного Суда от 16 января 2023 года по делу № 664/1499/17 (производство № 61-6115св20).

Что это означает для работников и работодателей

В Инспекции отмечают, что даже если вина работника доказана, суд не всегда взыскивает всю сумму убытков.

При рассмотрении таких дел суд учитывает характер вины работника, обстоятельства причинения ущерба, его имущественное положение, а также принципы справедливости и соразмерности ответственности.

Таким образом, материальная ответственность в трудовом праве основана на балансе между защитой интересов работодателя и гарантиями прав работника.

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