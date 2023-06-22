Взрыв в жилом доме в Киеве: правоохранители начали расследование

Стражи порядка устанавливают обстоятельства взрыва в жилом доме в Киеве.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве ночью произошел взрыв в многоэтажке в Днепровском районе.

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры г. Киева начато расследование по факту взрыва в жилом доме, что привело к гибели людей по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«По предварительным данным, 22 июня 2023 года в 03:34 в жилом доме по улице Малышко, вероятно, из-за утечки газа произошел взрыв с последующим сквозным разрушением конструкций на трех этажах.

Эпицентр взрыва, вероятно, находился на 7-8 этаже дома.

В результате взрыва погибли два человека и пятеро травмированы.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

В жилом доме идет эвакуация, в разрушенной части специалисты проводят разбор завалов. Устанавливается количество людей, находящихся под завалами.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты. Проводятся первоочередные и безотлагательные следственные действия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия.

Продолжаются допросы жильцов домов, а также осмотр места происшествия с целью фиксации следовой картины, установления эпицентра взрыва и его возможных причин», - говорится в сообщении.

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