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  1. В Україні

Вибух у житловому будинку в Києві: правоохоронці розпочали розслідування

10:43, 22 червня 2023
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху у житловому будинку в Києві.
Вибух у житловому будинку в Києві: правоохоронці розпочали розслідування
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві уночі стався вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва розпочато розслідування за фактом вибуху в житловому будинку, що призвів до загибелі людей за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки). Про це інформує Київська міська прокуратура.

«За попередніми даними, 22 червня 2023 року о 03:34 у житловому будинку по вулиці Малишка ймовірно через виток газу стався вибух з подальшим наскрізним руйнуванням конструкцій на трьох поверхах.

Епіцентр вибуху ймовірно перебував на 7-8 поверсі будинку.

Внаслідок вибуху загинуло двоє людей і п’ятеро травмовано.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

У житловому будинку триває евакуація, у зруйнованій частині спеціалісти проводять розбір завалів. Встановлюється кількість людей, які можуть знаходитися під завалами.

На місці події працюють прокурори, слідчі та експерти. Проводяться першочергові та невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення свідків та очевидців події.

Тривають допити мешканців будинків, а також огляд місця події з метою фіксації слідової картини, встановлення епіцентру вибуху та його можливих причин», - сказано у повідомленні.

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