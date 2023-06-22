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  1. В Україні

Наводив російські ракети на заводи Миколаєва і «полював на Бредлі»: затримали ворожого інформатора

13:40, 22 червня 2023
СБУ повідомляє, що за його наведенням окупанти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод, внаслідок чого було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.
Наводив російські ракети на заводи Миколаєва і «полював на Бредлі»: затримали ворожого інформатора
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Миколаєві ще одного інформатора головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру). Зловмисник коригував російські повітряні удари по місту. Про це повідомляє СБУ. 

Саме за його наведенням окупанти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.

Крім того, ворожий поплічник передавав до гру місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру.

Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами і маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі танків «Леопард» і бойових машин піхоти «Бредлі».

Для виконання розвідзавдань інформатор гру отримував грошову винагороду від свого російського «куратора».

Контррозвідники СБУ затримали ворожого поплічника під час збору  нових даних про дислокацію Сил оборони на території міста.

За даними слідства, фігурантом виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року.

У поле зору загарбників він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де регулярно розміщував власні антиукраїнські коментарі під фейковими новинами.

Для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував «потрібні» відомості або «в темну» використовував своїх знайомих.

При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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