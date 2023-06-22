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  1. В Україні

Раді рекомендують передбачити нові види покарань за порушення правил водіння або експлуатації бойових машин

13:59, 22 червня 2023
Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроєкт №9325 щодо удосконалення положень чинного законодавства в частині кримінальної відповідальності за скоєння військових кримінальних правопорушень пов’язаних із порушеннями правил експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння.
Раді рекомендують передбачити нові види покарань за порушення правил водіння або експлуатації бойових машин
Фото: Український мілітарний портал

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №9325 щодо удосконалення положень чинного законодавства в частині кримінальної відповідальності за скоєння військових кримінальних правопорушень пов’язаних із порушеннями правил експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння.

Даний законопроект спрямований на забезпечення правової визначеності стосовно відповідальності певної категорії військовослужбовців, задіяних у виконанні завдань з експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння.

Отже, проектом пропонується:

– внести зміни до статей 415-417 КК України додавши до санкцій цих статей інші види покарань, зокрема покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, тримання у дисциплінарному батальйоні та обмеженням волі;

– розмежувати відповідальність залежно від наслідків вчиненого кримінального правопорушення;

– доповнити статтю 416 КК України приміткою щодо визначення розміру матеріальної шкоди (збитків) завданих кримінальним правопорушенням передбаченими статтями 416 та 417 КК України та визначення тяжких наслідків, якщо вони полягають у завданні матеріальної шкоди;

– конкретизувати положення статті 58 КК України щодо передбачення обов’язку суду визначати розмір грошового відрахування в дохід держави із суми грошового забезпечення засудженого в разі призначення покарання у виді службового обмеження військовослужбовця;

– вдосконалити положення Кримінально-виконавчого кодексу України в частині обчислення строків відбування покарання у виді службового обмеження військовослужбовців.

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