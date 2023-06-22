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  1. В Украине

Раде рекомендуют предусмотреть новые виды наказаний за нарушение правил вождения или эксплуатации боевых машин

13:59, 22 июня 2023
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект №9325 по усовершенствованию положений действующего законодательства в части уголовной ответственности за совершение военных уголовных правонарушений, связанных с нарушениями правил эксплуатации боевых или специальных машин, выполнение полетов или подготовки к ним, кораблеведение.
Раде рекомендуют предусмотреть новые виды наказаний за нарушение правил вождения или эксплуатации боевых машин
Фото: Український мілітарний портал

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №9325 по усовершенствованию положений действующего законодательства в части уголовной ответственности за совершение военных уголовных правонарушений, связанных с нарушениями правил эксплуатации боевых или специальных машин, выполнение полетов или подготовки к ним, кораблеведение.

Данный законопроект направлен на обеспечение правовой определенности в отношении ответственности определенной категории военнослужащих, задействованных в выполнении задач по эксплуатации боевых или специальных машин, выполнении полетов или подготовке к ним, кораблевождения.

Итак, проектом предлагается:

– внести изменения в статьи 415-417 УК Украины, добавив к санкциям этих статей другие виды наказаний, в частности наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих, содержание в дисциплинарном батальоне и ограничение свободы;

– разграничить ответственность в зависимости от последствий совершенного уголовного правонарушения;

– дополнить статью 416 УК Украины примечанием по определению размера материального вреда (ущерба) причиненного уголовным правонарушением предусмотренными статьями 416 и 417 УК Украины и определение тяжких последствий, если они заключаются в причинении материального вреда;

– конкретизировать положения статьи 58 УК Украины относительно предусмотрения обязанности суда определять размер денежного отчисления в доход государства из суммы денежного довольствия осужденного в случае назначения наказания в виде служебного ограничения военнослужащего;

– усовершенствовать положение Уголовно-исполнительного кодекса Украины в части исчисления сроков отбывания наказания в виде служебного ограничения военнослужащих.

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