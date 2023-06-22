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  1. В Украине

Наводил российские ракеты на заводы Николаева и «охотился на Брэдли»: задержали вражеского информатора

13:40, 22 июня 2023
СБУ сообщает, что по его наводке оккупанты обстреляли Николаевский судостроительный завод, в результате чего были ранены 6 мирных жителей и повреждены их дома.
Наводил российские ракеты на заводы Николаева и «охотился на Брэдли»: задержали вражеского информатора
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Николаеве еще одного информатора главного управления генштаба вс рф (более известного как гру). Злоумышленник корректировал российские воздушные удары по городу. Об этом сообщает СБУ.

Именно по его наводке оккупанты обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены 6 мирных жителей и повреждены их дома.

Кроме того, вражеский приспешник передавал в гру места базирования и перемещения Сил обороны на территории областного центра.

В первую очередь, российскую военную разведку интересовали локации складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе танков «Леопард» и боевых машин пехоты «Брэдли».

Для выполнения разведзаданий информатор гру получал денежное вознаграждение от своего российского «куратора».

Контрразведчики СБУ задержали вражеского приспешника во время сбора новых данных о дислокации Сил обороны на территории города.

По данным следствия, фигурантом оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года.

В поле зрения захватчиков он попал в качестве активного пользователя прокремлевских Телеграм-каналов, где регулярно размещал собственные антиукраинские комментарии под фейковыми новостями.

Для сбора информации злоумышленник самостоятельно выходил на местность и фиксировал нужные сведения или в темную использовал своих знакомых.

При обысках по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.

Фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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