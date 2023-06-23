В Харькове будут судить отца несовершеннолетнего, который в 2021 году устроил смертельное ДТП

Следствием установлено, что в результате длительной и системной безответственности своих родителей несовершеннолетний парень в течение 2019-2021 годов совершил ряд административных и уголовных правонарушений, а в 2021 году устроил смертельное ДТП.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Речь идет о деле несовершеннолетнего Николая Харьковского, которое получило большой общественный резонанс.

Следствием установлено, что в результате длительной и системной безответственности своих родителей несовершеннолетний парень в течение 2019-2021 годов совершил ряд административных и уголовных правонарушений.

В частности, в октябре 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове, двигаясь на красный сигнал светофора, сын обвиняемого спровоцировал столкновение с другим автомобилем. Его водитель в результате аварии погиб на месте, трое пассажиров несовершеннолетнего водителя получили телесные повреждения.

Мать парня скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении ее в розыск.

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