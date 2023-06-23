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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В мире

Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за угрозы теракта на Запорожской АЭС

14:31, 23 июня 2023
Срочное заседание Совбеза ООН инициировали США и Албания.
Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за угрозы теракта на Запорожской АЭС
Фото: ukrinform.com

В пятницу, 23 июня, Совет безопасности ООН соберется на заседание, на котором обсудят последствия взрыва россиянами Каховской ГЭС и угрозу теракта на Запорожской АЭС. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Срочное заседание, которое инициировали США и Албания, запланировано на 17:00 по киевскому времени. Заместитель генсекретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло предоставит информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине.  

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС. Для этого все подготовлено.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии. 

Также Зеленский заявил, что мир найдет, как ликвидировать Путина, если он не прекратит ядерные угрозы.

А еще Президент заявил о нейтральности некоторых стран до войны: «Радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может добиться кого-либо в мире».

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