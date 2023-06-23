Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за угрозы теракта на Запорожской АЭС

Срочное заседание Совбеза ООН инициировали США и Албания.

Фото: ukrinform.com

В пятницу, 23 июня, Совет безопасности ООН соберется на заседание, на котором обсудят последствия взрыва россиянами Каховской ГЭС и угрозу теракта на Запорожской АЭС. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Срочное заседание, которое инициировали США и Албания, запланировано на 17:00 по киевскому времени. Заместитель генсекретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло предоставит информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС. Для этого все подготовлено.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии.

Также Зеленский заявил, что мир найдет, как ликвидировать Путина, если он не прекратит ядерные угрозы.

А еще Президент заявил о нейтральности некоторых стран до войны: «Радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может добиться кого-либо в мире».

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