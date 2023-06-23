Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання через загрозу теракту на Запорізькій АЕС

Термінове засідання Ради безпеки ООН ініціювали США та Албанія.

Фото: ukrinform.com

У п’ятницю, 23 червня, Рада безпеки ООН збереться на засідання, на якому обговорять наслідки вибуху росіянами Каховської ГЕС та загрозу теракту на Запорізькій АЕС. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Екстрене засідання, яке ініціювали США та Албанія, заплановане на 17:00 за київським часом. Заступник генсекретаря з політичних питань Розмарі Дікарло надасть інформацію про безпеку та гуманітарну ситуацію в Україні.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський після доповіді розвідки та СБУ записав звернення, де повідомив, що росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували алгоритм дій у разі радіаційної аварії.

Також Зеленський заявив, що світ знайде, як ліквідувати Путіна, якщо він не припинить ядерні погрози.

А ще Президент заявив про нейтральність деяких країн до війни: «Радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі».

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