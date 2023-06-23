У Харкові судитимуть батька неповнолітнього, який у 2021 році спричинив смертельну ДТП

Слідством встановлено, що внаслідок тривалої та системної безвідповідальності власних батьків неповнолітній хлопець протягом 2019-2021 років вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень, а у 2021 році спричинив смертельну ДТП.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йдеться про справу неповнолітнього Миколи Харківського, яка набула великого суспільного резонансу.

Слідством встановлено, що внаслідок тривалої та системної безвідповідальності власних батьків неповнолітній хлопець протягом 2019-2021 років вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень.

Зокрема, у жовтні 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові, рухаючись на червоний сигнал світлофора, син обвинуваченого спричинив зіткнення з іншим автомобілем. Його водій внаслідок аварії загинув на місці, троє пасажирів неповнолітнього водія отримали тілесні ушкодження.

Мати хлопця переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

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