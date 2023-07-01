Призвал к репрессиям над украинцами: сообщили о подозрении российскому пропагандисту Мардану

Российский пропагандист Сергей Мардан призвал к геноциду украинского народа.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), который призвал к геноциду украинского народа. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В спецслужбе отмечают, что фигурант является одним из ключевых блоггеров прокремлевского издания «Комсомольская правда», а также активно участвует в ток-шоу на еще одном рупоре кремля – телеканале «Соловьев live».

«С самого начала полномасштабного вторжения рф Мардан публично поддержал агрессивную войну против Украины и оправдывал военные преступления российских оккупантов.

Задокументировано, что злоумышленник постоянно агитировал за массовые репрессии против гражданского населения Украины.

В одном из прямых эфиров он предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированной Украины, которые противятся рашистам.

Инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности Мардана.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

▪ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году, а также изготовление и распространение таких материалов с использованием СМИ);

▪ ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории россии, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы», - говорится в сообщении.

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