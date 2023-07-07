Ночная атака «шахедами»: в Воздушных Силах объявили количество дронов и детали атаки

Воздушные Силы Украины сбили 12 из 18 БПЛА «Shahed».

Фото: ua.depositphotos.com

В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами «Shahed-136/131». Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Беспилотники запустили из Приморско-Ахтарска, Краснодарский край.

В общей сложности зафиксированы пуски 18 «шахедов».

В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

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