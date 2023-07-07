Ночная атака «шахедами»: в Воздушных Силах объявили количество дронов и детали атаки

В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами «Shahed-136/131». Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Беспилотники запустили из Приморско-Ахтарска, Краснодарский край.
В общей сложности зафиксированы пуски 18 «шахедов».
В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БПЛА «Shahed-136/131».
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