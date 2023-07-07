Сотни «вагнеровцев» из ЦАР вылетели в Москву, — СМИ

На двух самолетах из Банги в Москву улетели около 500-600 наемников.

Из Центральноафриканской Республики в Москву вылетели два самолета с «вагнеровцами». Еще один самолет стоит наготове. Об этом сообщает издание Jeune Aafrique.

Отмечается, что на двух самолетах из Банги в Москву полетели около 500-600 наемников.

По данным издания, после попытки мятежа руководителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина кремль решил заменить кураторов наемников в Центральноафриканской Республике Виталия Перфильева, Александра Иванова и Дмитрия Сытого.

Перфильев консультирует президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадер по вопросам нацбезопасности и является близким другом командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.

Ранее мы писали, что в доме Пригожина во время обысков были обнаружены коробки денег, кувалда для переговоров, парики и личная комната для молитв с множеством икон.

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