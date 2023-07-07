Сотні «вагнерівців» з ЦАР вилетіли до Москви, — ЗМІ

На двох літаках з Бангі до Москви полетіли близько 500-600 найманців.

Із Центральноафриканської Республіки до Москви вилетіли два літаки з «вагнерівцями». Ще один літак стоїть напоготові. Про це повідомляє видання Jeune Aafrique.

Зазначається, на двох літаках з Бангі до Москви полетіли близько 500-600 найманців.

Також за даними видання, після спроби заколоту керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина кремль вирішив замінити кураторів найманців у Центральноафриканській Республіці Віталія Перфільєва, Олександра Іванова та Дмитра Ситого.

Перфільєв консультує президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру з питань нацбезпеки та є близьким другом командира ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна.

Раніше ми писали, що у будинку Пригожина під час обшуків виявили коробки грошей, кувалду для переговорів, перуки та особисту кімнату для молитов із безліччю ікон.

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