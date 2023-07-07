Нічна атака «шахедами»: у Повітряних Силах оголосили кількість дронів та деталі атаки

Повітряні Сили України збили 12 з 18 БпЛА «Shahed».

Фото: ua.depositphotos.com

У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами «Shahed-136/131». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники запустили із Приморсько-Ахтарська, Краснодарський край.

Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів».

У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

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