Кабмин назначил заместителя главы Госпродпотребслужбы

Вадим Чайковский назначен заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Кабинет министров 7 июля назначил Вадима Чайковского заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Назначен Чайковский Вадим Николаевич заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", - говорится в сообщении.

Также правительство назначило Евгения Яхния членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Ранее сообщалось, какие решения принял Кабмин на заседании 7 июля.

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