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  1. В Україні

Кабмін призначив заступника голови Держпродспоживслужби

17:05, 7 липня 2023
Вадима Чайковського призначено заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Кабмін призначив заступника голови Держпродспоживслужби
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Кабінет міністрів 7 липня призначив Вадима Чайковського заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.  Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено Чайковського Вадима Миколайовича заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також уряд призначив Євгена Яхнія членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Раніше ми писали, які рішення ухвалили на засіданні Кабміну 7 липня. 

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