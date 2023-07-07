Кабмін призначив заступника голови Держпродспоживслужби

Вадима Чайковського призначено заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Кабінет міністрів 7 липня призначив Вадима Чайковського заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено Чайковського Вадима Миколайовича заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також уряд призначив Євгена Яхнія членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Раніше ми писали, які рішення ухвалили на засіданні Кабміну 7 липня.

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