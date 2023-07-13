В Ивано-Франковске за госизмену осудили бывшего оперативника СБУ

Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Facebook/Ивано-Франковская областная прокуратура

Бывший сотрудник СБУ в Донецкой области признан виновным в государственной измене. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В суде прокурор доказал, что осужденный перешел на сторону врага в начале полномасштабного вторжения и предоставил представителям рф помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как оперативник СБУ, уволенный в запас, он пытался завербовать действующих сотрудников в качестве агентов для сбора разведывательной информации. За сотрудничество со спецслужбами рф он гарантировал коллегам по службе безопасность для их семей.

Досудебное расследование по процедуре in absentia осуществляли следователи Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Срок отбывания наказания будет считаться с момента задержания.

Ранее мы писали, что сотруднице налоговой из Харьковской области, которая перешла на сторону врага, грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.