В Івано-Франківську за держзраду засудили колишнього оперативника СБУ

Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна прокуратура

Колишнього співробітника СБУ в Донецькій області визнано винним у державній зраді. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В суді прокурор довів, що засуджений перейшов на бік ворога на початку повномасштабного вторгнення та надав представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Як оперативник СБУ, якого звільнили в запас, він намагався завербувати діючих співробітників в якості агентів для збору розвідувальної інформації. За співпрацю із спецслужбами рф він гарантував колегам по службі безпеку для їх сімей.

Досудове розслідування за процедурою in absentia здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Строк відбування покарання йому рахуватимуть з моменту затримання.

Раніше ми писали, що податківиці з Харківщини, яка перейшла на бік ворога, загрожує довічне ув’язнення.

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