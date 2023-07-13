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  1. В Україні

В Івано-Франківську за держзраду засудили колишнього оперативника СБУ

20:14, 13 липня 2023
Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В Івано-Франківську за держзраду засудили колишнього оперативника СБУ
Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна прокуратура
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Колишнього співробітника СБУ в Донецькій області визнано винним у державній зраді. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура. 

Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В суді прокурор довів, що засуджений перейшов на бік ворога на початку повномасштабного вторгнення та надав представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Як оперативник СБУ, якого звільнили в запас, він намагався завербувати діючих співробітників в якості агентів для збору розвідувальної інформації. За співпрацю із спецслужбами рф він гарантував колегам по службі безпеку для їх сімей.

Досудове розслідування за процедурою in absentia здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Строк відбування покарання йому рахуватимуть з моменту затримання.

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