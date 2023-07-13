На Одещині викрили великий цех, де виготовляли фальсифікат під виглядом елітного алкоголю

У підпільному цеху виготовляли алкогольну продукцію під виглядом більше 20 відомих брендів.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомило, що на Одещині поліцейські вилучили підакцизної продукції на понад 1,5 млн грн. У підпільному цеху виготовляли та зберігали алкогольну продукцію під виглядом більше 20 відомих брендів. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Організував діяльність 39-річний житель області, який керував незаконним виготовленням продукції з підробленими марками акцизного податку України та без них.

У рамках досудового розслідування та проведених оперативних заходів встановлено місце виготовлення продукції. Підпільний цех обладнали всім необхідним знаряддям, що забезпечує повний цикл виготовлення алкогольної продукції, а саме: насоси, харчові барвники, шланги, діжки для зберігання, упаковка із символікою відомих брендів.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили обладнання і понад 4500 літрів алкогольної продукції на загальну суму понад 1,5 млн грн», - сказано у повідомленні.

Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

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