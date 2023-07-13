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  1. В Украине

В Одесской области разоблачили большой цех, где изготовляли фальсификат под видом элитного алкоголя

18:02, 13 июля 2023
В подпольном цехе производили алкогольную продукцию под видом более 20 известных брендов.
В Одесской области разоблачили большой цех, где изготовляли фальсификат под видом элитного алкоголя
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Одесской области полицейские изъяли подакцизной продукции более чем на 1,5 млн грн. В подпольном цехе производили и хранили алкогольную продукцию под видом более 20 известных брендов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Организовал деятельность 39-летний житель области, руководивший незаконным изготовлением продукции с поддельными марками акцизного налога Украины и без них.

В рамках досудебного расследования и проведенных оперативных мероприятий установлено место производства продукции. Подпольный цех оборудовали всеми необходимыми орудиями, что обеспечивает полный цикл изготовления алкогольной продукции, а именно: насосы, пищевые красители, шланги, бочки для хранения, упаковка с символикой известных брендов.

Полицейские провели санкционированные обыски и изъяли оборудование и более 4500 литров алкогольной продукции на общую сумму более 1,5 млн. грн», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается по ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества, изъятием и уничтожением незаконно производимой или приобретенной продукции, оборудования для ее изготовления.

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