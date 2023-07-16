В Киеве загорелась квартира в многоэтажке, фото и видео

В столице возник пожар в Шевченковском районе.

В субботу, 15 июля, в Киеве возник пожар в квартире по адресу ул. Шулявская, 15/23. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

«На месте было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат в квартире на 3 этаже 9 этажного жилого дома», - говорится в сообщении.

Из-за сильного задымления верхних этажей спасатели вывели 3 человека, среди которых был ребенок.

Как отметили спасатели, пожар на площади 15 кв.м был ликвидирован в 12:37.

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