Илон Маск сообщил о резком сокращении доходов от рекламы в Twitter

По словам Маска, доходы от рекламы в Twitter упали на 50%.

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что денежный поток соцсети остается отрицательным из-за почти 50% падения доходов от рекламы. Этот показатель и большая долговая нагрузка не соответствует ожиданиям миллиардера, передает Reuters.

«Денежный поток Twitter все еще отрицательный, поскольку доходы от рекламы упали на 50%. Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем у нас будет роскошь чего-то другого», - отметил Илон Маск.

Новый генеральный директор компании, назначенный недавно, Линда Яккарино сообщила инвесторам, что Twitter планирует сосредоточиться на партнерстве с видео, авторами и торговлей, а также ведет переговоры с политическими деятелями и индустрией развлечений, платежными службами и издателями новостей и СМИ.

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