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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

  1. У світі

Ілон Маск повідомив про різке скорочення доходів від реклами у Twitter

09:11, 16 липня 2023
За словами Маск, доходи від реклами в Twitter впали на 50%.
Ілон Маск повідомив про різке скорочення доходів від реклами у Twitter
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Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що грошовий потік залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами. Цей показник та велике боргове навантаження не відповідають очікуванням мільярдера, передає Reuters.

«Грошовий потік Twitter все ще негативний, оскільки доходи від реклами впали на 50%. Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми матимемо розкіш чогось іншого», - зазначив Ілон Маск.

Новий генеральний директор компанії, призначений Маском нещодавно, Лінда Яккаріно повідомила інвесторам, що Twitter планує зосередитися на партнерстві з відео, авторами та торгівлею, а також веде переговори з політичними діячами та індустрією розваг, платіжними службами та видавцями новин і ЗМІ.

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