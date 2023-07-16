Ілон Маск повідомив про різке скорочення доходів від реклами у Twitter

За словами Маск, доходи від реклами в Twitter впали на 50%.

Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що грошовий потік залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами. Цей показник та велике боргове навантаження не відповідають очікуванням мільярдера, передає Reuters.

«Грошовий потік Twitter все ще негативний, оскільки доходи від реклами впали на 50%. Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми матимемо розкіш чогось іншого», - зазначив Ілон Маск.

Новий генеральний директор компанії, призначений Маском нещодавно, Лінда Яккаріно повідомила інвесторам, що Twitter планує зосередитися на партнерстві з відео, авторами та торгівлею, а також веде переговори з політичними діячами та індустрією розваг, платіжними службами та видавцями новин і ЗМІ.

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