У окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, відео

Ворог повідомив, що окупований Севастополь був атакований повітряними та морськими безпілотниками.

16 липня у тимчасово окупованому Севастополі пролунала низка вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Повідомляється, що російські окупанти збивали безпілотники, які летіли у напрямку міста. Загалом їх було близько дев’яти.

За словами представників окупаційної «влади», Севастополь був атакований не лише повітряними, а й морськими безпілотниками.

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