В оккупированном Севастополе прозвучала серия взрывов, видео

Враг сообщил, что оккупированный Севастополь был атакован воздушными и морскими беспилотниками.

16 июля во временно оккупированном Севастополе раздался ряд взрывов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Сообщается, что российские оккупанты сбивали беспилотники, летевшие в направлении города. В общей сложности их было около девяти.

По словам представителей оккупационной «власти», Севастополь был атакован не только воздушными, но и морскими беспилотниками.

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