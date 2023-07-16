У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, фото та відео

У столиці виникла пожежа в Шевченківському районі.

У суботу, 15 липня, у Києві виникла пожежа в квартирі за адресою вул. Шулявська, 15/23. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у м. Києві.

«На місці було встановлено, що загоряння сталося в одній із кімнат в квартирі на 3 поверсі 9 поверхового житлового будинку», - сказано у повідомленні.

Через сильне задимлення верхніх поверхів, рятувальники вивели 3 осіб, серед яких була дитина.

Як зазначили рятувальники, пожежу на площі 15 кв.м було ліквідовано о 12:37.

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