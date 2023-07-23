Тенденции на рынке труда: какие вакансии сейчас актуальны в Украине

Малый и средний бизнес постепенно восстанавливается. Об этом свидетельствуют тенденции, складывающиеся в этом году на рынке труда. Такие данные определены Государственной службой занятости, пишут в Минреинтеграции.
Наиболее востребованы такие специалисты: продавец-консультант, водитель, менеджер по продажам, бухгалтер, повар, инженер, врач, грузчик, швея, фармацевт.
Чаще всего работодатели ищут:
- квалифицированных рабочих с инструментом – 21% от всех поданных вакансий;
- рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 16%;
- работников сферы торговли и услуг – 15%.
Наибольшее количество вакансий зарегистрировано в городе Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
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