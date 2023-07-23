Тенденції на ринку праці: які вакансії зараз актуальні в Україні

Кого найчастіше шукають роботодавці.

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Малий та середній бізнес поступово відновлюються. Про це свідчать тенденції, які цьогоріч складаються на ринку праці. Такі дані визначені Державною службою зайнятості, пишуть у Мінреінтеграції.

Найбільш затребуваними є такі фахівці: продавець-консультант, водій, менеджер з продажу, бухгалтер, кухар, інженер, лікар, вантажник, швачка, фармацевт.

Найчастіше роботодавці шукають:

кваліфікованих робітників з інструментом – 21% від усіх поданих вакансій;

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16%;

працівників сфери торгівлі та послуг – 15%.

Наразі найбільша кількість вакансій зареєстрована у місті Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

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