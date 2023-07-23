Тенденції на ринку праці: які вакансії зараз актуальні в Україні

Малий та середній бізнес поступово відновлюються. Про це свідчать тенденції, які цьогоріч складаються на ринку праці. Такі дані визначені Державною службою зайнятості, пишуть у Мінреінтеграції.
Найбільш затребуваними є такі фахівці: продавець-консультант, водій, менеджер з продажу, бухгалтер, кухар, інженер, лікар, вантажник, швачка, фармацевт.
Найчастіше роботодавці шукають:
- кваліфікованих робітників з інструментом – 21% від усіх поданих вакансій;
- робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16%;
- працівників сфери торгівлі та послуг – 15%.
Наразі найбільша кількість вакансій зареєстрована у місті Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.
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