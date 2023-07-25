Зеленский ввел нового командующего Нацгвардией Пивненко в состав Ставки

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко введен в состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Во вторник, 25 июля, Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки, откуда вывел бывшего командующего Национальной гвардии и ввел нового Александра Пивненко.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Пивненко Александра Сергеевича – командующего Национальной гвардией Украины», – говорится в тексте документа.

Этим же указом Зеленский принял решение вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Юрия Лебедя.

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