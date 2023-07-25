Зеленський ввів нового командувача Нацгвардії Півненка до складу Ставки

Командувача Національної гвардії Олександра Півненка введено до складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

У вівторок, 25 липня, Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки, звідки вивів колишнього командувача Національної гвардії та ввів новопризначеного Олександра Півненка.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

«Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Півненка Олександра Сергійовича - командувача Національної гвардії України», - йдеться в тексті документу.

Цим же указом Зеленський прийняв рішення вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Юрія Лебедя.

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