Осужденные в Украине могут получить бесплатную правовую помощь

В Украине осужденные имеют ограничения, предусмотренные законодательными актами и приговором суда. Однако, отбывая наказание в местах лишения свободы, люди могут получить правовую консультацию или информацию, помощь в составлении документов или представительство интересов в суде. Об этом рассказывают юристы системы Бесплатной правовой помощи.
Доступ к правовой помощи гарантирован законодательством Украины.
Среди обращений возможны следующие:
- подача апелляционной или кассационной жалобы,
- обжалование приговора суда,
- пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам,
- подача ходатайства об условно-досрочном увольнении,
- вопросы, не относящиеся к приговору.
Юристы системы БПП и адвокаты также помогают осужденным восстанавливать утраченные документы, устанавливать или подтверждать гражданство Украины, оформлять инвалидность, оспаривать решения или бездействие органов государственной власти, решать наследственные и семейные вопросы: расторжение брака, установление отцовства или порядка свиданий с ребенком.
Обратиться за бесплатной правовой помощью осужденные могут через администрацию учреждения, в котором находятся.
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