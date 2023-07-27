Осужденные в Украине могут получить бесплатную правовую помощь

Юристы системы БПП объяснили как человеку, отбывающему наказание в местах лишения свободы, получить юридическую консультацию.

В Украине осужденные имеют ограничения, предусмотренные законодательными актами и приговором суда. Однако, отбывая наказание в местах лишения свободы, люди могут получить правовую консультацию или информацию, помощь в составлении документов или представительство интересов в суде. Об этом рассказывают юристы системы Бесплатной правовой помощи.

Доступ к правовой помощи гарантирован законодательством Украины.

Среди обращений возможны следующие:

подача апелляционной или кассационной жалобы,

обжалование приговора суда,

пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам,

подача ходатайства об условно-досрочном увольнении,

вопросы, не относящиеся к приговору.

Юристы системы БПП и адвокаты также помогают осужденным восстанавливать утраченные документы, устанавливать или подтверждать гражданство Украины, оформлять инвалидность, оспаривать решения или бездействие органов государственной власти, решать наследственные и семейные вопросы: расторжение брака, установление отцовства или порядка свиданий с ребенком.

Обратиться за бесплатной правовой помощью осужденные могут через администрацию учреждения, в котором находятся.

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