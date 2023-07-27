Засуджені в Україні можуть отримати безоплатну правову допомогу

Юристи системи БПД пояснили як людині, яка відбуває покарання у місцях позбавлення волі, отримати юридичну консультацію.

В Україні засуджені мають обмеження, передбачені законодавчими актами та вироком суду. Однак відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, люди можуть отримати правову консультацію чи інформацію, допомогу у складенні документів чи представництво інтересів у суді. Про це розповідають юристи системи Безоплатної правової допомоги.

Доступ до правової допомоги гарантований українським законодавством.

Серед звернень можливі наступні:

подання апеляційної чи касаційної скарги,

оскарження вироку суду,

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами,

подання клопотання про умовно-дострокове звільнення,

питання, що не стосуються вироку.

Юристи системи БПД та адвокати також допомагають засудженим відновлювати втрачені документи, встановлювати чи підтверджувати громадянство України, оформлювати інвалідність, оскаржувати рішення чи бездіяльність органів державної влади, вирішувати спадкові та сімейні питання: розірвання шлюбу, встановлення батьківства чи порядку побачень з дитиною тощо.

Звернутися по безоплатну правову допомогу засуджені можуть через адміністрацію установи, в якій перебувають.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.