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У чиновників та посадовців буде три місяці, щоб подати декларацію: для кого передбачили виключення

Хто і коли з посадовців має подати електронну декларацію, - Рада готується схвалити законопроект.

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  1. В Україні

Засуджені в Україні можуть отримати безоплатну правову допомогу

11:07, 27 липня 2023
Юристи системи БПД пояснили як людині, яка відбуває покарання у місцях позбавлення волі, отримати юридичну консультацію.
Засуджені в Україні можуть отримати безоплатну правову допомогу
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В Україні засуджені мають обмеження, передбачені законодавчими актами та вироком суду. Однак відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, люди можуть отримати правову консультацію чи інформацію, допомогу у складенні документів чи представництво інтересів у суді. Про це розповідають юристи системи Безоплатної правової допомоги.

Доступ до правової допомоги гарантований українським законодавством.

Серед звернень можливі наступні:

  • подання апеляційної чи касаційної скарги,
  • оскарження вироку суду,
  • перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами,
  • подання клопотання про умовно-дострокове звільнення,
  • питання, що не стосуються вироку.

Юристи системи БПД та адвокати також допомагають засудженим відновлювати втрачені документи, встановлювати чи підтверджувати громадянство України, оформлювати інвалідність, оскаржувати рішення чи бездіяльність органів державної влади, вирішувати спадкові та сімейні питання: розірвання шлюбу, встановлення батьківства чи порядку побачень з дитиною тощо.

Звернутися по безоплатну правову допомогу засуджені можуть через адміністрацію установи, в якій перебувають.

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юрист
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