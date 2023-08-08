В Минюсте объяснили особенности исполнения решений о взыскании средств с государственных органов и бюджетных учреждений

Для выполнения решения суда о взыскании средств с государственного органа, взыскатель должен обратиться в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, с заявлением о его исполнении.

В Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции объяснили особенности исполнения решений о взыскании средств с государственных органов и бюджетных учреждений.

Там подчеркнули, что государство гарантирует исполнение решения суда о взыскании средств должником по которому является государственный орган.

Отмечается, что именно с данной целью был принят и вступил в силу Закон Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений", которым введен комплекс эффективных средств, обеспечивающих безусловное исполнение решений суда указанной категории.

«Законом України «Про виконавче провадження» та Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» повноваження щодо виконання рішень про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ передано органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, хоч вони й не є органами примусового виконання рішень.

Рішення виконуються в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень - за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Для виконання рішення суду про стягнення коштів з державного органу, стягувач повинен звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у строки, встановлені Законом України «Про виконавче провадження», із заявою про його виконання. Разом з заявою подається:

- оригінал виконавчого документа;

- судове рішення про стягнення коштів (у разі наявності);

- оригінал або копія розрахункового документа (платіжного доручення, квитанції тощо), який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету (у судових рішеннях про стягнення коштів з відповідного бюджету);

- документи, які містять відомості, що сприятимуть виконанню рішення про стягнення коштів (довідки та листи органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, або органів місцевого самоврядування, рішення органів досудового розслідування та прокуратури тощо).

Механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників визначений Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, з яким більш детально можливо ознайомитися за посиланням», — сказано в разъяснении.

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