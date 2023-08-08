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  1. В Украине

Можно ли сменить нотариуса, который ведет наследственное дело

20:51, 8 августа 2023
Когда наследственное дело может быть передано к другому частному нотариусу (государственной нотариальной конторы).
Можно ли сменить нотариуса, который ведет наследственное дело
Изображение: freepik.com
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Наследственное дело открывается только один раз и только у одного нотариуса.

Однако, вместе с тем, отмечают в Минюсте, законодательством определено, что в случае прекращения, остановки нотариальной деятельности частного нотариуса, временного блокирования или аннулирования доступа нотариуса в Государственный реестр прав - по заявлению всех наследников, принявших наследство, наследственное дело может быть передано к другому частному нотариусу (государственной нотариальной конторы) в пределах одного нотариального округа по истечении установленного законодательством срока для принятия наследства.

В случае, если частный нотариус прекратил свою деятельность, но не передал документы нотариального делопроизводства и архив в соответствующий государственный нотариальный архив, возможна передача наследственного дела по заявлению всех наследников, принявших наследство, к другому частному нотариусу (государственной нотариальной конторы) в пределах одного нотариального округа по истечении установленного законодательством срока для принятия наследства.

Подлинность подписи наследников на заявлении должна быть удостоверена нотариально. В таком заявлении обязательно указывается, какому частному нотариусу (государственной нотариальной конторе) необходимо передать наследственное дело.

Заявление о передаче наследственного дела подается наследниками нотариусу, который ведет незаконченное наследственное дело или сохраняет законченное наследственное дело. В случае, если частный нотариус не может лично осуществить передачу наследственного дела – соответствующему территориальному управлению юстиции.

В случае, если частный нотариус не может лично осуществить передачу наследственного дела, соответствующему территориальному управлению юстиции.

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